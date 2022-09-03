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Gazprom, süresiz olarak Kuzey Akım 1’deki gaz akışını durdurdu

03 Eylül 2022 Cumartesi 14:03
Gazprom, süresiz olarak Kuzey Akım 1’deki gaz akışını durdurdu

RUSYA - Rusya enerji devi Gazprom, dün akşam 3 gündür bakımda olan Kuzey Akım 1’deki teknik arıza sebebiyle Almanya’ya gelen gaz akışını süresiz olarak durdurduğunu açıkladı. Öte yandan G7 ülkeleri finans bakanları dün toplantı yaparak Rusya’nın fon akışını engellemek için Rus petrolüne fiyat sınırı koymuştu.

Rusya'dan Avrupa'ya giden en büyük gaz boru hattı Kuzey Akım 1’in Rusya ucundaki Portovaya Kompresör İstasyonu'nda Siemens ile yürütülen bakım çalışmalarında yağ sızıntısı tespit edildiği belirtilerek gaz akışının süresiz durdurulduğu açıklandı.

Açıklamada “Rostekhnadzor'dan, tespit edilen arızaların ve hasarların gaz türbini motorunun güvenli ve sorunsuz çalışmasına izin vermediğine dair bir Uyarı alındı” denilerek Siemens Energy AG'nin Başkanı ve CEO'su Christian Bruch'a tespit edilen arızaların giderilmesi gerektiğine ilişkin bir mektup gönderildiği ifade edildi.

AÇIKLAMA G7 KARARINDAN HEMEN SONRA YAPILDI

Yağ sızıntısının bir fotoğrafını yayınlayan Gazprom, boru hattında bakım nedeniyle bu hafta üç gün boyunca akışlar durdurulmadan önce bile yüzde 20 kapasiteyle gaz akışına devam ediyordu. Gaz akışı bu sabah erken saatlerde yeniden başlayacaktı. Gazprom’un açıklaması dün bir araya gelen G7 ülkeleri finans bakanlarının toplantısından hemen sonra geldi.

G7 Finans Bakanları, dün bir karar alarak Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü savaşa fon akışını engellemek amacıyla Rus petrolüne tavan fiyat sınırı koymuştu. Öneri, G7 ve AB ülkelerinde yerleşik şirketlerden nakliye hizmetleri ve sigorta teminatı arayan ithalatçıların Rus petrolünü taşımak için bir fiyat sınırına uyması gerektiği anlamına geliyor. Tavan fiyat sınırı, ham petrol için 5 Aralık’ta, dizel gibi rafine petrol ürünleri için 4 Şubat’ta geçerli olması beklendiği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GazpromKuzey Akım 1Gaz Akışı
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