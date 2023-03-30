Gazze'de Filistin Toprak Günü'nün 47. yılı etkinliği düzenlendi

Gazze

Gazze'de düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklar ve gençlerin katılımıyla bir yürüyüş yapıldı.

Yürüyüş boyunca Filistin bayrakları ve İsrail'in 1948 yılında işgal ettiği Filistin beldelerinin isimlerinin bulunduğu pankartlar taşındı, marşlar okundu ve sloganlar atıldı.

"Filistin halkı, topraklarından asla vazgeçmeyecek"

Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Müdürü Hamdi ed-Delvi, yürüyüşün tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, Filistin topraklarının İsrail hükümetince gasbedilmiş olduğu ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığı bir zamanda Filistin Toprak Günü'nü kutladıklarını söyledi.

Filistinlilerin maruz kaldığı saldırılar karşısında dünyanın sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade eden Delvi, Filistin halkının topraklarından asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu.

Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.