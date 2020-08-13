İngiliz basınından Macron eleştirisi

İNGİLTERE - Macron kendi ülkesinde 18 ay süren protestoların ardından koronavirüsle (Covid-19) mücadelesini bırakıp, Akdeniz ile ilgili atılımlar yapması tepki çekti. Toulon yakınlarındaki cumhurbaşkanlığı sahil konutu Fort de Bregançon'da tatil yaparken görüntülenen Macron’a, “Jet-ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor” eleştirisi yapıldı. Macron, Akdeniz'deki ülkelerin iç işlerine karışmakla suçlanıyor. İngiliz medyasından The Times’ın haberinde, “Macron, ülkesinde 18 ay süren protestolar ve ardından yaşanan salgın hastalıktan sonra Akdeniz'deki yaz tatilini 'genç bir lider' imajını canlandırmak için kullanıyor” ifadelerine yer verildi.

TUTUMUNUN ARDINDA SÖMÜRGE ZİHNİYETİ YATIYOR

Macron’un Beyrut’ta meydana gelen patlamadan sonra kente yaptığı ziyarette, rejim değişikliğinden bahsetmesine yoğun tepki geldi. Lübnan’ın Macron tarafından Fransız sömürgesiymiş gibi görülmesine sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler, “Bu tutumun arkasında sömürge zihniyeti yatıyor” yorumunu yaptı. Filistinli tarihçi Beşir Nafi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Macron utanmadan Lübnan’ın siyasi hayatı için yeni bir döneme girmekten bahsediyor” dedi.