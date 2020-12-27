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İngiltere’de sınırında bekleyen 36 sürücünün testi pozitif

İngiltere’de koronavirüsün (Covid-19) mutasyon geçirdiğinin tespit edilmesinin ardından Dover kentinde oluşan TIR kuyruğunda bekleyen sürücülerin 36’sında koronavirüs tespit edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Aralık 2020 Pazar 08:54
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İngiltere’de sınırında bekleyen 36 sürücünün testi pozitif

İngiltere'de mutasyon virüsün tespit edildiğinin açıklanmasının ardından, Fransa’nın sınırları kapatmasıyla Dover kentinde binlerce TIR’lık kuyruk oluştu. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 15 bin 526 koronavirüs testinin yapıldığını ve 36 sürücüde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Hala 1600 TIR’ın Fransa’ya geçiş için beklediği ifade edildi.

TIR KUYRUĞU DAĞILIYOR

Shapps, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sabırları için Kent'teki tüm nakliyecilere ve Fransa sınırı aniden kapandıktan sonra yorulmadan yardım eden herkese teşekkür ederim” dedi ve 4 bin 500’den fazla TIR’ın Fransa’ya doğru yola çıktığını duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsMutasyonSınırTicaretTır
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