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Japonya ile Tayland arasında savunma donanımı anlaşması imzalandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mayıs 2022 Çarşamba 16:06
Japonya ile Tayland arasında savunma donanımı anlaşması imzalandı

JAPONYA -  Güneydoğu Asya resmi ziyaretinin son ve üçüncü durağında Tayland’a gelen Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Tayland Başbakanı Prayut Chan-ocha ile görüştü. İki lider, savunma donanımı ve teknoloji transfer anlaşması imzaladı.

Anlaşmanın savunma donanımı ve teknolojisini, Japonya'dan Tayland'a transferini kolaylaştıracağı belirtildi. Üç günlük gezisinde Kishida, Japon firmalarının büyük bir varlığını sürdürdüğü Vietnam ve Endonezya'yı da ziyaret etti. Güneydoğu Asya bölgesi, Japonya'nın yakın müttefiki ABD ile Güneydoğu Asya'nın en büyük ticaret ortağı olan rakip Çin arasında önem arz ederken, Tayland ise jeopolitik açıdan ABD’nin Çin’e karşı en büyük müttefiki konumunda yer alıyor.

ÖZGÜR VE AÇIK HİNT-PASİFİK’İ

Japonya Başbakanı Kishida Tayland seyahatiyle ilgili yaptığı açıklamada “Ukrayna'daki durumu, Özgür ve Açık Hint-Pasifik'i ve Japonya-Tayland ilişkilerinin geleceğini Başbakan Prayut ile görüştüm” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Japonya Ile TaylandSavunma Donanımı
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