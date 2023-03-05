Kırgızistan'da "5 Mart Milli Ak Kalpak Günü" geçit töreniyle kutlandı

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı ile Din İşleri Devlet Komisyonu işbirliğiyle başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda geçit töreni gerçekleştirildi.

Törende dini kurumların yetkilileri ve çok sayıda üniversite öğrencisi, beyaz keçeden yapılan ak kalpağı taktı.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov, burada yaptığı konuşmada, Ak Kalpak Günü'nün Kırgız halkının milli değerlerinin kutlandığı özel bir bayram olduğunu ve gelecekte bu tür kutsal etkinliklerin daha üst düzeyde yapılacağını söyledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da yayımladığı mesajda, "Ak kalpak, uzun zamandır Kırgızların geleneksel erkek başlığıdır. Atalarımızdan kalan ve derin bir felsefeyi barındıran bu miras, büyük bir saygı ile nesilden nesle özenle aktarılıyor. Bu nedenle atalarımızın kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak her birimizin görevidir." ifadesini kullandı.

Kırgız geleneğinin önemli sembollerinden olan ve beyaz keçeden yapılan Kırgız kalpağı, günlük hayatta önemli yer tutuyor ve ülke coğrafyasının yüzde 90'ını kaplayan Tanrı Dağı'nı simgeliyor.

Ak kalpaklarını doğum, düğün, cenaze gibi özel ve önemli anlarda ve günlük yaşamda sık sık takan Kırgızların yaşı ve sosyal statüsü, taktıkları ak kalpakların türünden anlaşılabiliyor.