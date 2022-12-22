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Kovid sonrası kalıcı veya uzun süreli koku kaybının nedeni araştırıldı

22 Aralık 2022 Perşembe 15:24
Kovid sonrası kalıcı veya uzun süreli koku kaybının nedeni araştırıldı

ABD -  ABD'li bilim insanları, Kovid-19 geçirenlerin uzun vadeli veya kalıcı koku kaybının nedenini araştırarak elde ettikleri sonuçları dün yayınladı. Buna göre Kovid sırasında ve sonrasında bağışıklık hücreleri, koku alma sinir hücrelerine saldırıyor ve bu hücrelerin azalmasına yol açıyor.  

ABD merkezli Duke Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi gibi önde gelen eğitim kurumlarından bilim insanları, Kovid-19 geçiren ve uzun süreli koku kaybı olan 9 hasta da dahil olmak üzere 24 biyopsiden toplanan koku alma örneklerini analiz etti. Elde edilen sonuca göre, T hücreleri adı verilen bağışıklık hücreleri hassas burun astarının içindeki koku almaya yarayan hayati sinir hücrelerine saldırdığı ve bu hücrelerin azalmasına yol açtığı ortaya kondu. Bu olağandışı bağışıklık tepkisi, yalnızca koku alma duyusu aylarca kaybolan hastalarda görüldü.

Araştırmacılar koku sinir hücrelerinin sayısına baktıklarında, uzun süreli koku kaybı yaşayanların önemli ölçüde ‘az koku alma sinir hücresine’ sahip olduklarını tespit etti. İngiliz Tabipler Birliği sendikası tarafından yayınlanan haftalık hakemli tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma raporuna göre, Kovid sırasında koku alma duyusunu kaybeden insanların en az yüzde 5'i (dünya çapında yaklaşık 15 milyon kişi) bu duyuyu hızlı veya tam olarak geri kazanamıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uzun Süreli Koku KaybıKovid Sonrası
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