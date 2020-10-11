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Saldırı gece boyu devam etti

Azerbaycan Savuma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Ermenistan güçlerinden saldırı olduğu ve tüm cephe boyunca durumun gergin olduğu belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ekim 2020 Pazar 09:39
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Saldırı gece boyu devam etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, insani ateşkese uymayan Ermenistan güçleri birliklerinin, kayıp mevzilerini geri kazanmak için insan gücü ve askeri teçhizatı yoğunlaştırarak Hadrut ve Cebrail yönünde küçük gruplar halinde cepheye saldırmaya çalıştığı ifade edildi.

Gece boyunca tüm saldırı girişimlerinin önlendiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun faaliyetleri sonucunda cephenin farklı yönlerinde 5 T-72 tankı, 6 D-20 ve D-30 obüsü, 5 mühimmat kamyonu, 11 başka araç, 3 BM-21 ‘Grad’ roketatar, 5 2S1 ‘Gvozdika’ kendinden tahrikli obüs, 8 savunma sistemi ve radar istasyonunun imha edildiği bildirildi. Ayrıca, operasyonlar sonucunda Ermenistan güçlerinin işgal ettiği topraklardaki ana güçlerinin ve stokların ciddi şekilde hasar gördüğü ve mühimmat ve yakıtının tükendiği belirtildi.

Öte yandan, 1’inci, 5’inci ve 9’uncu motorlu piyade alaylarının savaş mevkilerinden ayrılan askerlerin sayısının arttığı ifade edilen açıklamada, 1’inci motorlu tüfek alayı Komutan Yardımcısı Yarbay Artak Vanyan’ın da Ermenistan güçleri arasında hayatını kaybedenlerin arasında olduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanSavaş
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