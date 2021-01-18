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Samsung'ta flaş yolsuzluk iddiası

Samsung Genel Müdür Yardımcısı 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ocak 2021 Pazartesi 09:51
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Samsung'ta flaş yolsuzluk iddiası

Güney Kore Seul Yüksek Mahkemesi, 2015 yılında iki Samsung biriminin tartışmalı birleşmesinde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle Samsung Group yönetim Kurulu Başkanı ve varisi olan Lee Jae-yong'ı 2.5 yıl hapis cezasının çarptırılmasına karar verdi.  

Güney Kore‘nin en büyük teknoloji devlerinden bir tanesi olan Samsung, bir skandal ile daha sarsıldı. Samsung‘un Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Lee Jae-Yong,iki Samsung biriminin tartışmalı birleşmesinde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle süren dava sonuçlandı.  Güney Kore Seul Yüksek Mahkemesi,Lee Jae-yong'ı 2.5 yıl hapis cezasının çarptırılmasına karar verdi. Lee, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanarak hüküm giymişti. Lee, Park'ın yakın dostu Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla hükümet üyelerine bağış adı altında rüşvet vermekle suçlanmıştı.Babası Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee'nin 2014 yılında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmasının ardından Lee şirketin kontrolünü fiilen elinde bulunduruyordu.

GÜNEY KORE ESKİ LİDERİNİN CEZASI DA ONANMIŞTI

Öte yandan, Güney Kore Yüksek Mahkemesi, eski devlet başkanı Park Geun-hye'ye rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasını onanmıştı. Güney Kore'nin ilk muhafazakar kadın lideri hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamalar nedeniyle 2017'de görevinde azledildi. Suçlamalara bağlı olarak tutuklanan Park, farklı suçlardan hüküm giyerek mahkum oldu. Savcıların geçen yıl temmuz ayında Park'ın cezasının indirilmesine ilişkin karara yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme, eski Devlet Başkanı'nı "haraç almak" ve bazı görevleri suistimal suçlarından aklanmıştı. Park için istenen 25 yıl hapis cezası 22 yıla indirilmişti. Öte yandan, eski Devlet Başkanı, daha önce dava dosyasından ayrılan, seçim yasalarını ihlal ve zimmete para geçirme suçlamalarının cezalarını ayrıca çekecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsungYolsuzluRüşvetCezaLee Jaeyong
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