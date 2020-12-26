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Yaklaşık 1100 İngiliz askeri TIR geçişleri için görevde

İngiltere’den Fransa'nın Calais limanına geçmek için Dover'da bekleyen kamyon sürücülerine yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri için 1100’e yakın İngiliz askeri görevlendirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Aralık 2020 Cumartesi 11:20
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Yaklaşık 1100 İngiliz askeri TIR geçişleri için görevde

İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türünün ortaya çıkmasının ardından Fransa belli koşullarla sınır geçişlerine izin verdi. İngiltere’den Fransa'nın Calais limanına geçmek için Dover'da bekleyen yaklaşık 3 bin 800 TIR için İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanlarının yanı sıra yaklaşık 300 İngiliz askeri de görevlendirilmişti.

800 ASKERİ PERSONEL DAHA GÖREVLENDİRİLDİ

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şoförlere yapılan koronavirüs test sürecinin daha hızlı ilerlemesi ve trafiğin normal hızına dönmesini sağlamak amacıyla 800 askeri personelin daha görevlendirildiği belirtildi.

Bakanlık, "Yüzlerce aracın İngiltere'den ayrılmasıyla önemli ilerleme kaydedilmiş olsa da, her saat daha fazla araç gelmeye devam ettiği için testlerin artırılmasına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA BAKANINDAN GÖREVLİLERE TEŞEKKÜR

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, test programında görevli olan tüm çalışanlara çabaları için teşekkür etti.

Testlerin çoğu, Dover'a 33 kilometre uzaklıktaki Manston Havaalanı’nda gerçekleştiriliyor. Yolda kalan kamyon şoförlerine ücretsiz yiyecek ve içecek desteği verilirken 250'den fazla portatif tuvalet Manston'a yerleştirildi.

TÜRK TIR ŞOFÖRLERİ DE SINIRDA

Sınırda bekleyen şoförler arasında Türkler de bulunurken otoyollarda mahsur kalan Türk TIR şoförlerinin kahvaltı ettiği anlar İngiliz medyasında yerini almıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereLimanTırTicaretKoronavirüsPandemiCovid19Mutasyon
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