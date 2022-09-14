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Zelenski, Ukrayna'nın kontrolüne geçen İzyum’u ziyaret etti

14 Eylül 2022 Çarşamba 15:18
Zelenski, Ukrayna'nın kontrolüne geçen İzyum’u ziyaret etti

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yeniden Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçen İzyum’a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Zelenski, bugün Rusya'nın kontrolünden yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen İzyum’u ziyaret ederek Ukrayna bayrağının göndere çekilme törenine katıldı. Tören, şehrin merkez meydanında yapıldı ve tören sırasında Ukrayna ulusal marşı çalındı.

Tören sonrasında kısa açıklama yapan Zelenski, “Daha önce, yukarıya baktığımızda hep mavi gökyüzünü aradık. Bugün, yukarıya baktığımızda tek bir şey arıyoruz - Ukrayna bayrağı” dedi. Zelenski İzyum Belediye Başkanı Valery Marchenko ile yerleşimdeki durumla ilgili kısa bir görüşme yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZelenskiUkraynaİzyumZiyaret
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