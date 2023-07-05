Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Küresel ortalama sıcaklık, daha önce Ağustos 2016'da 16,9 derece ölçülmüştü.

Dünya Meteoroloji Örgütü de dün El Nino koşullarının başladığını ve sıcaklık artışlarının hızlanabileceğini belirtmişti.

Dünyadaki sıcaklık rekoru 24 saat içinde tazelendi ve 4 Temmuz'da küresel ortalama sıcaklık 17,18 dereceye ulaştı.

ABD meteoroloji servisi NCEP verilerine göre, küresel ortalama sıcaklığı n 17,01 derece ölçüldüğü 3 Temmuz, en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.