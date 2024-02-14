Haber: Damla Oya Erman

Avustralyalı bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, bu buz çağının Sturtian Buzul Dönemi adını taşıdığını ve yaklaşık 717 ila 660 milyon yıl önce gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, Sturtian Buzul Dönemi'ne karbon dioksit emisyonlarının azalmasıyla başladığını belirtiyorlar. Bu azalma, günümüz Kanada'sında bulunan volkanlardan gelen önemli miktardaki karbondioksit emisyonunun kaybından kaynaklanıyordu.

Dutkiewicz liderliğindeki araştırmacılar, Güney Avustralya'daki Flinders Sırası'ndaki saha gezisinde, Sturtian Buzul Dönemi'nden kalan buzul kalıntılarını gözlemlediler ve EarthByte bilgisayar modellerinden elde edilen verilere başvurdular. Bu modeller, Dünya'nın yaklaşık 700 milyon yıl önceki kıta ve okyanus konumlarını gösteriyordu ve karbondioksit emisyonlarıyla ilgili başka bir modelle birleştirildiğinde, buzul çağının başlangıcını belirlemeye yardımcı oldu.

Dünya'nın geçmişte donmuş olması, insan etkinliklerinin doğal değişiklikleri kötüleştirdiği günümüz iklim değişikliğiyle karşılaştırıldığında önemli bir ders sunuyor. Bilim insanları, insanlığın gezegeni nasıl koruduğuna dikkat etmenin gerekliliğini vurguluyorlar. Araştırma, bu önemli konuları ele alarak, insan kaynaklı iklim değişikliği ile doğal iklim değişiklikleri arasındaki farkı vurguluyor ve uzun vadeli etkileri tartışıyor.

Bu çalışma, Dünya'nın geçmişteki iklim değişikliklerini anlamamıza yardımcı olan önemli bir adımdır. Gelecekte, gezegenimizin nasıl korunacağı ve iklim değişikliklerinin nasıl kontrol edileceği konusundaki bilgi ve anlayışımızı artırmak için daha fazla araştırma ve çaba gerekecektir.