Başkent Moskova yakınlarındaki Obninsk şehrinde düzenlenen tören ve "Obninsk New" adlı foruma, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko'nun yanı sıra çok sayıda gazeteci ve davetli katıldı.

Dünyanın ilk nükleer enerji santrali Obninsk NGS'nin faaliyete alınmasının 70'inci yılına ithafen düzenlenen törende konuşan Likhachev, Obninsk NGS'nin dünyadaki nükleer güç sanayisini başlatmasının ardından çok çeşitli alanlarda önemli gelişmelerin kaydedildiğini söyledi.

Küçük ve büyük kapasiteli NGS'lerden gemi reaktörlerine, nükleer tıptan yeni malzemelere önemli keşiflerin yapıldığını vurgulayan Likhachev, "Bugün aynı zamanda, dünyanın ilk 4. nesil enerji kompleksinin oluşturulması ve temelde farklı bir enerji üretimi türü olan termonükleer füzyona geçiş de dahil olmak üzere yeni nükleer atılımların eşiğindeyiz." diye konuştu.

Törenin ardından, Rosatom ve Türk öğrencilerin de eğitim gördüğü Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nin (MEPhI) desteğiyle "Obninsk New" adlı forum düzenlendi.

Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki yaklaşık 100 farklı ülkeden 900'den fazla katılımcının yer aldığı forumda, Obninsk NGS'nin faaliyete alınmasının ardından geçen 70 yılda nükleer enerji alanında yaşananlar ve gelecek 70 yılda bu alanda yaşanması beklenenler çeşitli oturumlarda uzmanlar tarafından ele alındı.

Törende, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Sama Bilbao y Leon ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin katılımcılara yönelik mesajları da iletildi.

Obninsk NGS

Dünyada barışçıl atom enerjisinin doğduğu şehir olarak tanınan Obninsk, Rusya'nın teknoloji ve bilim alanında yapılan çalışmalar açısından önde gelen şehirleri arasında yer alıyor.

Obninsk'te dünyanın ilk nükleer enerji santrali, 26 Haziran 1954'te faaliyete alınırken, şehirdeki araştırma tesislerinde denizaltılar için nükleer reaktörler ve uzaya yönelik teknolojiler de geliştiriliyor.

Yaklaşık 5 bin kilovatlık düşük bir kapasiteyle faaliyete alınan Obninsk NGS, 5 yıl elektrik üretmesinin ardından nükleer enerji teknolojilerinin geliştirilmesi için kullanılmaya başlandı.

Bilimsel çalışmalarla geçen 48 yılın ardından 2002'de faaliyeti sonlandırılan Obninsk NGS'nin bulunduğu yere artık, öğrenciler ve yabancı heyetler ziyaret düzenliyor.