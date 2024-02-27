Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta spor ve şans oyunları platformu Bilyoner ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Daha önce TFF Yönetim Kurulu ile ilgili yeni seçilmiş bir federasyonun desteklenmesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Özbek, "Federasyonun yaptığı uygulamalar çerçevesinde Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinin çoğunluğu tarafından devam etmemelerinin düşünüldüğü bir dönemde bunu söyledim. Yeni seçilmiş bir federasyona süre verilmesi gerektiği düşüncesiyle arkasında durduk. Son zamandaki hızlı gelişmeler ve olaylar öyle bir seviyeye geldi ki artık bu federasyonun bundan sonraki dönemde Türk sporuna fayda getiremeyeceği kanaatine ulaştık. Türk futbolunun faaliyetlerinin başarılı olması gerek. Avrupa'da ve dünyada Türk futbolu için hedefler koyduk. Galatasaray ile diğer kulüplerin olduğu gibi Türk futbolunun da hedefleri var. Bugün itibariyle TFF'nin bu hedeflere bizi götürebileceği kanısında değiliz. Yapılması gereken en önemli şey taze kuvvet, yenilenme, yeniden yapılanma, Türk futboluna daha kıymetli hizmetler verebilecek bir yönetimin gelmesi. Bunun da arkasındayız." ifadelerini kullandı.

"VAR'ı yöneten isimlerde tereddütler var"

Dursun Özbek, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamaları ve VAR'da görev alan isimlerle ilgili ciddi tereddütleri olduğunu dile getirdi.

VAR sisteminin Türk futboluna gelmesiyle bazı tartışmaların bitirmesinin hedeflendiğini aktaran Özbek, "VAR bunda büyük ölçüde başarılı oldu. Ancak hala uygulamalarda, VAR'ı yöneten kişilerde tereddütler var. Sadece büyük kulüplerin maçlarında değil, diğerlerinin maçlarındaki pozisyonlarda büyük hatalar olduğu kanaatindeyim. Kişisel bazı davranış biçimleri çerçevesinde VAR'ın faydasının ortadan kaldırıldığını düşünüyorum. Biz, artık yönetimsel açıdan bir yenilenmeyi düşünmeliyiz. Bu spekülasyonlar, tartışmalar öyle bir seviyeye geldi ki hiçbir kulüp ne uygulamadan ne de hakem tayininden memnun. Bu tartışmaların daha büyük boyuta gelmesinin engellenmesi lazım." diye konuştu.

"Görevden kaçmam"

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte mayıs ayında yapılacak seçimle ilgili, "Anadan doğma Galatasaraylı bir ailenin ferdiyim. Galatasaray'ın sadece yönetiminde değil, kulübün her biriminde talep edildiği, ihtiyaç duyulduğu zaman görev aldım. Eğer Galatasaray Kulübü, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetime ihtiyaç duyuyorsa bu görevden kaçmam." dedi.

"Galatasaray, futbolda bir koalisyona karşı savaşıyor"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, futbolda bir koalisyon ile mücadele ettiklerini savundu.

Özbek, kulüpteki seçim sürecinin Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına denk geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2024 mayıs ayında yapılacak seçime giderken, çok önemli bir dönem geçiriyoruz. Şampiyonluk yarışı başa baş gidiyor. Hedefimiz bu sezon şampiyon olmak. Hatta sonraki sezon da şampiyon olmak. Beşinci yıldızı bir an evvel takmak istiyoruz. Önümüzdeki 2-3 aylık dönemde seçim polemikleriyle bu yarışın etkilenmemesini istiyorum. Bu kaçamak bir cevap değil. Bu herkesin konsantrasyonunu gerektiren bir yarış. Dün yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, 'Mermer kadar sağlam ve kenetlenmiş bir şekilde bu yarışı götürmek zorundayız.' dedim. Seçimin konuşulacağı tarih vardır. O zaman geldiğinde görüşlerimizi, fikirlerimizi ortaya koyarız. Ancak şu anda Galatasaray sportif anlamda önemli bir yarışın içinde. Bu yarışın etkilenmemesi lazım. Camia içindeki birlik, beraberlik ve konsantrasyon çok önemli. Kenetlenmenin camiada olması bizi başarıya götürecek. Galatasaray Kulübü birçok cephede savaşıyor. Özellikle futbolda bir koalisyona karşı savaşıyor, yarışmayı sürdürüyor. Bunun mevcudiyetini herkes görüyor, biliyor. Camiamın ve bütün Galatasaraylıların bunu görmesini istiyorum. Aynı ağabeylerimizin Çanakkale'de, Kafkaslar'da vatan uğruna şehit düştükleri dönem gibi koalisyon güçleri var. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, bu koalisyona karşı mücadele vermektedir. Camiamızın da bunu görmesi ve tek yumruk halinde bize destek olması gerektiğini düşünüyorum. Onlardan bunu rica ediyorum."

Icardi'ye verilen 1 maçlık ceza

Dursun Özbek, Arjantinli futbolcuları Mauro Icardi'ye verilen 1 maçlık cezayı ve bunun zamanlamasını eleştirdi.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Icardi'nin cezasını dün Bitexen Antalyaspor maçına saatler kala açıkladığını hatırlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün akşam saatlerinde bir maça çıkacağız. Icardi tedbirsiz sevk edildiği için oynayabilecek durumda. Taktik çalışma buna göre yapılıyor, takım buna göre hazırlanıyor, odaklanıyor. Maç oynamak için stada geliyorlar. Otobüste Icardi'nin 1 maç ceza aldığı öğreniliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Icardi çerçevesinde ne olduğu ne yaptığından ziyade tartışılması gereken konu bu. Tedbirsiz sevk edilen bir oyuncuda sürecin dışına çıkılıp ceza veriliyor. Takım tesisten çıktığında olan ilk 11 ile stada geldiğindeki ilk 11 farklı. Asıl tartışılması gereken konu bu. Elbette Icardi'ye verilen cezayı haksız buluyorum. Benzer işlerin para cezasıyla savuşturulduğu yerde Icardi'ye men cezası verdiler. Biraz önce, 'Yedi düvele karşı mücadele ediyoruz.' derken bahsettiğim konulardan biri buydu. Hiç kimse şüphe duymasın. Bu mücadeleden Galatasaray galip çıkacak. Aynı Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletinin yanında Galatasaraylı ağabeylerimizin verdiği savaş gibi. O gün de Türk milleti bir birlik ve beraberlik sergilemişti. Zafere o götürmüştü. Bugün Galatasaray camiası bütünleşmek zorundadır. Birçok cephede savaşıyoruz. Bu savaşta desteğe ihtiyacımız var."

Mehmet Büyükekşi, kulüp disiplin kuruluna sevk edildi

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, kulüp üyesi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin disiplin kuruluna sevk edildiğini dile getirdi.

Bir üyenin Büyükekşi ile ilgili başvurusu olduğunu aktaran Özbek, "Konu, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun gündemine geldi. Bir kardeşimiz Mehmet Büyükekşi'nin faaliyetlerinden dolayı disipline sevk edilmesini istedi. Tüzüğümüz gereği yönetim kurulları kendisine iletilen böyle talepleri disiplin kuruluna sevk etmek zorundadır. Kararı, disiplin kurulu verecektir. Yönetim görevini yapmıştır. Bundan sonraki konu disiplin kurulunun uhdesinde. Verilecek karara tüm Galatasaraylıların saygı duyması gerekir." diye konuştu.

"İçinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez"

Dursun Özbek, rakiplerinin kendilerine yönelik söylemlerine yeterli sertlikte yanıt vermedikleri gerekçesiyle eleştirildiklerinin ifade edilmesi üzerine, şöyle konuştu:

"Ülkemizin içinde bulunduğu seçim sürecinde tansiyon yeteri kadar oluyor. Buna ek olarak futbolda da gerilimin artırılmaması konusunda dikkatli davranıyoruz. Bunu yaparken Galatasaray'ın haklarının korunması, mevcudiyetine zarar verecek durumların karşısında durma konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. Gerçeklerle hareket etmek zorundayız. Rakiplerimizin gerçek dışı ve Galatasaray'ı yıpratma söylemlerine nezaketimiz çerçevesinde cevap veriyoruz. Bizim bu seviyeyi sürekli devam ettireceğimiz anlamına gelmesin. Ancak bir konuda dikkatli olmamız lazım. Bugün toplumu germek, birbirine düşman edecek bir dil kullanmak son derece sakıncalı. Söylemlerin cevabını benzer şekilde vermenin, özellikle bu dönemde tamir edilmesi güç olaylar yaratacağı endişemiz var. Galatasaray taraftarlarına hep itidal tavsiye ediyorum. Diğer futbolseverlere de Türk futboluna fayda getirecek tartışmaları her zaman yapalım ancak toplumu gerecek, düşman edecek konularda itidalli davranma tavsiyem var. Ancak bu söylemim yanlış anlaşılmaması lazım. Rakibimizin bize atfettiği konuların Galatasaray ile ilgili bir tutar yanı yok. Aynı Hacivat ile Karagöz gibi bir oyun sergileniyor. Bir perde var. O perdeye bir gün biri, diğer gün öteki çıkıyor. Gerçek dışı, Galatasaray ile bağdaşmayacak konuları söyleyip söyleyip aşağı iniyorlar. Biz de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Bir tuzağa düşmemek lazım. Rakip takımın, bize bu söylemleri gönderen bir takımın başkanının bir proje olduğunu ifade etmiştim. Bunda ısrarlıyım. Bu proje olma hüviyetini hala sürdürüyorlar. Daha önce, 'Cinayet mahalline önce katil gelir.' demiştim. Bunu yorumlamak lazım. Kimseyi itham etmek istemiyorum. Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Sanki bunlar yokmuş gibi, ben yapmışım gibi adamlar çıkıp Hacivat-Karagöz perdesinde bir sürü şey söylüyor. Onlara bir ağabey tavsiyesi. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez."

"Tek sebep, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla ilgili gündemi değiştirmek"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin haklarında yaptığı açıklamayla Kasımpaşa müsabakasındaki hakem kararlarıyla ilgili gündemi değiştirmeyi planladığını ileri sürdü.

Bir basın mensubunun eski hakem Ahmet Çakar'ın 1997'de Galatasaray ile Beşiktaş maçında verdiği penaltıyla ilgili açıklamaları ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un bu konudaki söylemlerini hatırlatması üzerine, "Rakibimiz bir konuyu gözden kaçırmaya çalışıyor." diyen Özbek, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın yaptıklarıyla Galatasaraylılardan çok Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi ilgileniyor. Bugün bizle ilgili haberleri trol hesaplarından ve kendi sosyal medya hesaplarından gündeme getirmelerinin tek sebebi, Kasımpaşa maçıyla ilgili gündemi değiştirmek. Bunu fark etmek lazım. Bir koalisyona karşı Galatasaray savaşıyor. Bu koalisyonun etkilerini orada gördük. Koalisyonun içinde Galatasaray haricindeki futbol bileşenlerinin birçoğu var. Yaşanan rezilliği unutturabilmek için Galatasaray ile ilgili konular gündeme getiriliyor. Herkesin kendi önüne bakması lazım. Kulüpleri yönetenlerin bir şeyden imtina etmesi lazım. Bizim için en önemli şey ülkemizin mutluluğu, birlik ve beraberliği. Daha önce yaptığımız çağrıyı tekrarlıyorum. Saha içinde kalalım. Sürekli kaşıyarak, bizi cevap verme durumda bırakarak Türk futbolunu böyle bir platforma çekmeniz son derece kötü. Sonuçları da kötü olur. Tartışmamızın konusu bu olmaması lazım. Maalesef bizi bu yöne çekiyorlar. Türk futboluna fayda getirmeyecek, sadece toplumu gerecek, insanların birbirine karşı düşman olmasını tetikleyecek konuları sürekli kaşıya kaşıya gündeme getiriyorlar. Bu ateş üfleyerek sönmez. Herkes aklını başına alsın."

"Türk futbolunun yenilenmeye ihtiyacı var"

Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfındaki ortak kanaatin TFF'de yenilme olması gerektiği yönünde olduğunu söyledi.

PFDK'nin verdiği cezalarda blok kapatma ve taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesinde adaletsizlik olduğunu savunan Özbek, "Saha kapatma, tribün kapatma, maç içindeki olaylar neticesinde verilen cezaların oranıyla savaşıyoruz. Bunun tansiyon ve gerilimi artarak devam ediyor. Bunların son bulması için Türk futbolunun yenilenmeye ihtiyacı var. Yenilenmekten çekinmemek lazım. İş bu seviyeye geldiyse herkes bu yenilenmenin önünü açması lazım. Kulüpler Birliği Vakfında bu yönde ortak kanaat var. Onun tecellisi Türk futboluna daha iyi hizmet edilmesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ara transferler hamlelerinin eleştirilmesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ara transfer döneminde yapılan hamlelerle ilgili ders çıkarılması gerektiğini de dile getirdi.

Galatasaray Kulübünde transferlerin nasıl yapılacağı konusunda belli bir sistem olduğunu anlatan Özbek, "Ara dönem, maalesef en zor transfer dönemleri. Bir takım iyi futbolcusunu bırakmaz veya önemli bir miktar gelirse bırakır. Mesela Sacha Boey transferinde çok önemli rakamlara ulaştık. Sacha Boey çok önemli oyuncumuzdu ama yapılan teklif çok iyiydi. Ara dönemde fırsat transferi çok zor. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürdük. Hedefimiz olan oyuncuyu transfer etmek ve maddi bedellerde en uygun seviyeyi yakalamak için hareket ettik. UEFA'ya liste bildirme konusu önemliydi. Çok sıkışık bir takvim içine geldi. Bu sezon Avrupa'ya veda ettik. Önümüzdeki sezon inşallah Galatasaray, yine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. O dönemdeki yönetim de bugünkü olaylardan ders çıkararak daha iyi bir hazırlık yapıp, Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine devam edecektir." diyerek sözlerini tamamladı.