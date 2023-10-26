Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol, Rektörlük Çalıştay Salonu'nda DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten arasında imzalandı.

Protokolle taraflar, küpsat/nanosat ölçeğinde uydu tasarım, geliştirme, üretim, test, fırlatma, devreye alınma ve işletimi kapsayacak uydu projeleri planlayıp yürütme, insan kaynağı ve bilgi birikimi desteği sağlama, eğitim, danışmanlık hizmetleri verme, çalıştay, seminer, konferans düzenleme gibi konularda çalışmalar gerçekleştirebilecek.

Protokolle ayrıca, Türkiye'nin Milli Uzay Programı (MUP) HEDEF-9 (Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi) ile uyumlu olarak insan kaynağı ve bilgi birikimin artırılmasına, sürekliliğinin sağlanmasına da katkı sunulması hedefleniyor.