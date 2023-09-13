İstanbul

Avrupa'da enflasyon ve resesyon ikilemi etkisini sürdürürken, ECB'nin faiz artırımlarına devam etmesi öngörülüyor.

Analistler, hala yüksek seviyelerde bulunan enflasyonun, büyüme ve resesyon endişelerine ağır basabileceğini söyledi.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın "eylül ayında faiz artışı da olabileceğini ancak aynı zamanda artırımlara ara verilebileceğini" söyleyerek temmuz ayı toplantısında otomatik pilotu durdurduğunu belirtti.

Temmuz ayından bu yana açıklanan makroekonomik verilerin, hem faiz artırımı hem de pas geçilebilmesi konusunda alan sağladığını ifade eden Houte, Avro Bölgesi'nde açıklanan tüketici güven endeksinin ekonominin hızla yavaşladığını gösterdiğini kaydetti.

Houte, aynı zamanda enflasyonun ve çekirdek enflasyonun hala yüksek seviyelerde olduğunu aktardı.

Ancak ECB'nin beklenen veriler yerine şu anki enflasyon verisine daha fazla vurgu yapma tavrını sürdürdüğünü dile getiren Houte, parasal sıkılaşmayı erken durdurmanın yüksek risk içerebileceğini de öngörebileceğini söyledi. Houte, temmuz toplantısının tutanakları ve son yorumların bankanın şu anda beklenmedik enflasyon gelişmelerinden ziyade negatif büyüme sürprizlerine karşı daha toleranslı göründüğüne işaret ettiğini dile getirdi.

Houte, ''Bu nedenle yarınki toplantıda politika faizinde hafta 25 baz puanlık bir faiz artışı olasılığını yüzde 50'nin üzerinde görüyoruz'' dedi.

Toplantı tutanakları, bankanın faiz oranlarından başka diğer araçları da tartıştığını gösteriyor

Toplantı tutanaklarının bankanın faiz oranlarından başka diğer araçları da tartıştığını gösterdiğini vurgulayan Houte, ''Son toplantıda bankaların zorunlu karşılıklarına ödenecek ücretin durdurulması kararı böyle bir tedbir olarak sunuldu.'' ifadelerini kullandı.

Houte, ''Aynı şekilde, yeterli ECB üyesi tarafından desteklenmeyeceğini düşünsek bile, zorunlu karşılığın fiilen yüzde 1'den yüzde 2'ye çıkarılması tartışması önümüzdeki hafta yeniden gündeme gelebilir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas Van Geffen de ECB yönetim konseyinin faiz artırım döngüsünün muhtemelen en zor noktasına geldiğini kaydetti.

Enflasyon verilerindeki düşüş eğiliminin beklendiği kadar ikna edici olmadığını belirten Geffen, aynı zamanda büyüme görünümünün de önemli ölçüde kötüleştiğini ifade etti.

ECB temmuz ayı toplantısında 25 baz puan artışla refinansman faizini yüzde 4,25'e, mevduat faizinin yüzde 3,75'e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 4,50'ye çıkarmıştı.

ECB'nin mevduat faizi, bu artışla Ekim 2000'den beri en yüksek seviyesini görmüştü.

AA