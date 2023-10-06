Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, asayiş şube müdürlükleri ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve komando timlerinin katılımıyla hava destekli düzensiz göçle mücadele denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda bir haftada yapılan denetimlerde 776 düzensiz göçmen yakalandı.

Denetimlerde 30 şüpheli de insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. İnsan kaçakçılığında kullanılan 22 araca el konuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA