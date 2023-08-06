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Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Edirne'de yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Sarayakpınar köyü yolunda da devrilen ağaç nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Yağmur öncesi etkili olan rüzgar nedeniyle Uzunkaldırım Caddesi'nde bir ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

İlhami Ertem ve Güngör Mazlum Caddeleri su birikmesi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Kentte öğle saatlerinde aniden başlayan sağanağa yakalanan vatandaşlar yağmurdan iş yerlerinin girişleri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

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