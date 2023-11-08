Haber: Damla Oya Erman

Edzná, "Itzaes Evi" anlamına gelen bir Maya şehri olarak bilinir ve bölgenin tarihi M.Ö. 5. yüzyıla kadar gitmektedir. Ancak şehir, M.S. 1500 civarında terk edilmiş ve bu terk nedeni hala gizemini korumaktadır.

Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden uzmanlar, Edzná Arkeolojik Bölgesi'nde yaptıkları kazılarda, Yapı 512 olarak adlandırılan bir yapının kalıntılarına ulaştılar. Yapı 512, Erken Post-Klasik döneme (M.S. 900-1200) tarihlenmektedir, ancak daha önceki bir binanın üzerine inşa edilmiştir ki bu bina Klasik döneme (M.S. 200-600) aittir.

Çalışmalar ayrıca, Yapı 512'nin Chichén Itzá'daki dini törenlerin yapıldığı ve sunaklara sunak yapıldığı avlu-galeri tipi binalarla benzerlik gösterdiğini ortaya çıkardı. Bu, iki şehir arasında sürdürülen kültürel bağların izlerini taşıyor.

Chichén Itzá, Meksika'nın Yucatan Eyaleti'nde yer almakta ve Edzná'dan yaklaşık 307 kilometre uzaklıktadır. Her iki şehir arasındaki bu bağlantılar, Maya uygarlığı ve kültürünün yayılmasını anlamamıza yardımcı oluyor.