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Red Bull 60 Seconds, Sanatçıları 60 Saniyelik Müzikal Bir Meydan Okumaya Davet Ediyor

Red Bull 60 Seconds, Sanatçıları 60 Saniyelik Müzikal Bir Meydan Okumaya Davet Ediyor

Aşka dair her duygunun muazzam besteler ve etkileyici koreografilerle 15 gün boyunca toplam 21 performansla seyircisiyle buluşacak.

İSTANBUL - Victor Hugo’nun unutulmaz aşk hikayesi “Notre Dame’ın Kamburu”ndan uyarlanan Notre Dame de Paris müzikali, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde, 5 Mayıs Cuma akşamı perde açtı. 24 yıl boyunca 10 dilde, 24 ülkede 5000’den fazla kez sahnelenen Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran müzikal, orijinal dili Fransızca olarak sanatseverlerle buluştu.

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