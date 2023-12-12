Haber: Beyza Betül Cihan

Kastamonu Dernekler Federasyonu, 10 Aralık 1919 yılında, Kastamonu’da kadınlar tarafından işgal devletlerine karşı düzenlenen Türk tarihinin ilk kadın mitingini, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Millî Mücadele kahraman kadınlarını gelecek nesillere aktarabilmek amacı ile ilk Türk kadın mitinginin 104. Yılı için Üsküdar Bağlarbaşı kültür merkezinde görkemli bir organizasyon düzenlediler. Birbirinden değerli misafirlerin katılımıyla gerçekleşen organizasyon büyük ilgi gördü.



Organizasyona Üsküdar Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. İstiklal Marşı ardından basın açıklaması yapan Kastamonu Dernekler Federasyonu başkanı Fatma Kıranoğlu yaptığı konuşmasında, “1. Dünya Savaşı sonrası Kastamonu işgal görmemiş; ancak Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı’nda en fazla şehit veren illerden biri olmuştur. Cepheye giden kadınların kocaları, çocukları bir daha geriye dönememişlerdir. İşte bu yüzden en fazla acı çeken kadınlar, cephe gerisinde önemli görevler üstlenmiş, devletimizin, milletimizin geleceği için canıyla beraber milli mücadelenin her alanında yer almış, bu kültür seviyesine sahip toplumsal bilinç ve kamuoyu yaratmış, büyük bir kadın kitlesini bir araya getirmiştir. Şehrin yönetiminde görevli devlet ve ordu mensuplarının eşleri bir miting komitesi kurmuş. Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Hanımlar Cemiyeti komite başkanı Zekiye Hanım’ın önderliğinde, milli direnişe katkıda bulunmak, ülkemizin yabancı güçler tarafından işgal edilmesini protesto etmek amacıyla 10 Aralık 1919 Çarşamba günü Kastamonu Kız Öğretmen Okulu’nun bahçesinde büyük çaplı bir miting düzenlemiş, işgalci kuvvetler aleyhine düzenlenen bu mitinginde, üç binden fazla Kastamonulu kadın bir araya gelerek, ülkemizin işgalini ve insanlık dışı vahşeti protesto etmişlerdir. Dünya çapında ses getiren, vahşete karşı dünyaya meydan okuyan bu hanımların gerçekleştirdiği miting dünya çapında ses getirmiştir. Miting sonrasında alınan kararlar doğrultusunda, padişaha ve sadrazama telgraflar çekilerek bilgi verilmiştir” dedi.



Günümüzde İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaşa da dikkat çeken Kıranoğlu, “Savaşı büyük bir üzüntü ve endişe içinde izleyen milyonlarca insan ve Dünya liderlerine çağrıda bulunuyoruz. Gelin, insanlık adına birlik olalım ve bu savaşı durduralım. Masum insanlar can veriyor, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar bu çatışmanın kurbanları oluyor. İnsan hakları ihlalleri ve sivil kayıplar, vicdanları sarsmaktadır” dedi.



Yoğun katılımlı kortej yürüyüşü ile Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam eden kutlamalarda, düzenlenen kokteyl ve yazar İlknur Bektaş'ın hazırladığı özel sergi, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Program, Gurbet Altay ve Beyza Cihan'ın başarılı sunumu ile sürdü.



Etkinlik kapsamında, Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanı Fatma Kıranoğlu'nun kadın konulu duygusal konuşması ve kendi yazdığı şiir, duygu dolu anlar yaşattı. Türk sanat ve kültür dünyasının önemli temsilcileri olan ve bu programda iş birliği yaptığımız TSTK Begüm Ülgen, Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu, adına Metin Akkuş, TÜMBİKON Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu, TÜMBİFED Tüm Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu adına Ayşe Çebi, KASTOB Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu adına Asuman Karaşabanoğlu, Kas-Der Bursa Dernek Başkanı Çelime Çeliker Babayiğit, AK Parti Şişli İlçe Başkanı Gökhan Yüksel, Geçmiş dönem Baro Başkan yardımcısı Hüseyin Özbek. Ekşioğlu vakıf Bakanı Mahmut Ekşi, Gülsüm Polat gibi isimler etkinlikte önemli konuşmalar gerçekleştirdi.



Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise ilk Türk kadın mitingi paneliydi. Moderatörler Aydeniz Alisbah Tuskan ve panelistler Gülgün Feyman, Nilüfer Narlı ve İlknur Bektaş ile birlikte geçmişten günümüze kadın mücadelesini işlediler. Panelde; kadın hakları, eşitlik ve toplumsal cinsiyet konuları detaylı bir şekilde ele alındı.



Etkinlik, KAS-DER-FED yönetim kurulu tarafından düzenlenen plaket takdimi ile sona erdi. Katılımcılara, etkinliğe verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür edildi. Bu anlamlı etkinlik, Türk kadınının tarih boyunca elde ettiği hakları ve toplumsal rolünü vurgulayarak, gelecek nesillere ilham olacak bir anlam taşıdı.