İzmir

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi, ekim ayı ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artırarak 2 milyar 447 milyon dolardan 2 milyar 601 milyon dolara taşıdı.

Bölgenin 10 aylık ihracatı ise 25 milyar 772 milyon dolar olarak hesaplandı. İhracat geçen yılın aynı döneminde 25 milyar 669 milyon dolar seviyesindeydi.

İzmir, 14 milyar 231 milyon dolarlık ihracatla bölgenin en fazla dış satım yapan ili oldu. Manisa 4 milyar 573 milyon dolarla ikinci, Denizli ise 3 milyar 517 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

EİB aracılığıyla yapılan ihracat da ekim ayında yüzde 4 artışla 1 milyar 482 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ocak-ekim döneminde Birliğin 15 milyar 157 milyon dolarlık ihracatı kayda alındı, kuruluşun son 1 yıllık ihracatı ise yüzde 1,6'lık artışla 18 milyar 58 milyon dolardan 18 milyar 340 milyon dolara yükseldi.

Ekim ayında sanayi sektörünün ihracatı yüzde 7,6'lık artışla 770 milyon dolara, tarım sektörünün ihracatı yüzde 1,6 artışla 619 milyon dolardan 629 milyon dolara yükseldi. Madencilik sektörü 82,9 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 191 milyon 250 bin dolarlık ihracat tutarıyla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde zirvedeki yerini korudu.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ekim ayı ihracatını 25 milyon dolardan 58,7 milyon dolara yükseltti. Birlik, 12 ihracatçı birliği arasında ekim ayında ihracat artış rekortmeni oldu.

EİB'den en çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında ise Almanya 146,7 milyon dolarlık dış satımla ekimde de zirvedeki yerini korudu. ABD, 110,5 milyon dolarla ikinci, İspanya ise 76,4 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatçılar olarak kazanılmış pazarları kaybetmemek için büyük bir mücadele verdiklerini belirtti.

Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te olumsuzluklara rağmen mevcudu koruma hedefini gerçekleştireceklerini kaydeden Eskinazi, "Sanayi ve madencilik sektörlerimiz bir önceki yılki ihracat rakamlarının gerisinde kalırken, ihracat rakamlarımızın artıda kalmasını sağlayan tarım ürünleri ihracatımız oldu." ifadesini kullandı.