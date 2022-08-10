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Bakan Özer: Çırak ve kalfa sayısı, 600 bin 888'e ulaştı

10 Ağustos 2022 Çarşamba 13:55
Bakan Özer: Çırak ve kalfa sayısı, 600 bin 888'e ulaştı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezleri ile ilgili, "25 Aralık 2021'de 159 bin olan bu ülkedeki çırak ve kalfa sayısı, bugün itibarıyla 600 bin 888'e ulaştı. Yıl sonu itibarıyla 1 milyon genci mesleki eğitim merkezleriyle buluşturulmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Özer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Programda Özer'in yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda davetli de yer aldı. Özer, mesleki eğitimin ayağa kaldırılmasında ilk hamle olan '81 ilde 81 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Projesi'nin TOBB ile hayata geçirildiği, bu paydaşlığın bugüne kadar farklı açılımlarla devam ettiğini söyledi. Tüm dünyada akademik olarak başarılı öğrencileri mesleki eğitime çekmek için çalışmalar yapıldığını anlatan Özer, Türkiye'de katsayı uygulamasıyla başarılı öğrencilerin mesleki eğitimden uzaklaştığını kaydetti. Katsayı uygulaması sonrası meslek liselerine hiçbir liseye yerleşemeyen öğrencilerin gittiğini, başarı beklentisi düşük okul türü haline geldiğini aktaran Bakan Özer, bu yüzden okullar arası başarı farkının da derinleştiğini belirtti.

'MESLEK LİSELERİ YÜZDE 1'LİK DİLİMDEN ÖĞRENCİ ALMAYA BAŞLADI'

Katsayı uygulaması 2012 yılında kaldırıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitimi güçlendirmek için çabaladığını dile getiren Bakan Özer, TOBB Başkanı ve TOBB üyeleri ile bir araya gelerek yeni modeli hayata geçirdiklerini söyledi. Daha önce iş gücü piyasasının okullara laboratuvar ve atölyeler yaptığını ve sonrasında eğitim sürecinden uzaklaştığını belirten Özer, "Başkanımızla birlikte dedik ki biz madem Milli Eğitim Bakanlığı olarak iş gücü piyasasına eleman yetiştiriyoruz. Birlikte süreci yönetelim, maddi yük bizde. Müfredatı birlikte güncelleyelim. Öğrencilerin işletmedeki beceri eğitimini birlikte planlayalım. Mesleki eğitimin kalitesi için çok kritik olan öğretmenlerin, alan ve atölye öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlayalım ama iki şeyi yapalım, arz talep dengesini rasyonel bir zemine oturtalım ve istihdamda öncelik tanıyalım. İşte bu attığımız adım, bir anda siz değerli sektör temsilcileri tarafından müthiş teveccüh gördü. Çok kısa sürede akademik olarak başarılı öğrencilerin meslek liselerine teveccüh ettiğini gördük. Meslek liseleri artık yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci almaya başladı" diye konuştu. 

'1 MİLYON GENCİ HEDEFLİYORUZ'

Bakan Özer, mesleki eğitim merkezlerine lise diploması imkanı getirildiğini, 25 Aralık 2021'de 3308 sayılı 'Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan düzenleme ile hem işveren hem de öğrenciler için cazip mekanizmanın oluşturulduğunu belirterek, "Rakamlara yetişemiyoruz. 25 Aralık 2021'de 159 bin olan bu ülkedeki çırak ve kalfa sayısı, bugün itibarıyla 600 bin 888'e ulaştı. Yıl sonu itibarıyla 1 milyon genci mesleki eğitim merkezleriyle buluşturulmayı hedefliyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerçırak Ve Kalfa Sayısı
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