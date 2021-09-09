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Bakan Özer'den '15 bin öğretmen ataması' açıklaması

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağı müjdesine ilişkin "Yeni atamalarla Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Eylül 2021 Perşembe 09:24
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Bakan Özer'den '15 bin öğretmen ataması' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 3 Eylül'de 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesinin kendilerini sevindirdiğine dikkat çekti. Özer, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 15 bin yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel’e de teşekkür ederim. Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağımıza yapılan bu yatırımların eğitim sistemimizin kalitesini daha da artıracağına şüphem yok. Yeni atamalarla Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır. Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 09.09.2021 09:27
Anahtar Kelimeler:
MEBöğretmenAtamaMahmut Özer
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