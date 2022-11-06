Bakan Ã–zer: Okul kÃ¼tÃ¼phanelerinde kitap sayÄ±sÄ± 103 milyonu aÅŸtÄ±

Bakan Mahmut Ã–zer, 'KÃ¼tÃ¼phanesiz Okul Kalmayacak' projesi ile ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.Â Bakan Ã–zer, okullar arasÄ± imkan farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± azaltmak ve fÄ±rsat eÅŸitliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan'Ä±n himayesinde Ã¼lke genelinde 26 Ekim 2021 tarihinde 'KÃ¼tÃ¼phanesiz Okul Kalmayacak' projesini baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "31 AralÄ±k 2021 tarihi itibarÄ±ylaÂ kÃ¼tÃ¼phanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kÃ¼tÃ¼phane yapÄ±mÄ±nÄ± tamamlayarak, TÃ¼rkiye'de hiÃ§bir okulumuzu kÃ¼tÃ¼phanesiz bÄ±rakmadÄ±k. Bu proje kapsamÄ±nda; kÃ¼tÃ¼phanesi olmayan tÃ¼m okullarÄ±mÄ±za kÃ¼tÃ¼phane kurulmasÄ±, mevcut kÃ¼tÃ¼phanelerin modern bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ±, iÃ§eriklerinin zenginleÅŸtirilmesi ve gÃ¼Ã§lendirilmesi amacÄ±yla projenin baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 222 milyon lira Ã¶denek kullandÄ±k" dedi.

KÃœTÃœPHANELERDEKÄ° KÄ°TAP SAYISI YÃœZDE 260 ARTTI

Proje Ã¶ncesinde Ã¼lke genelinde okul kÃ¼tÃ¼phanelerinde 28 milyon 677 bin kitap bulunduÄŸuna iÅŸaret eden Ã–zer, "OkullarÄ±mÄ±zÄ±n kitap sayÄ±sÄ±nÄ± 2022 yÄ±lÄ± sonu itibarÄ±yla 100 milyona ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedeflemiÅŸtik. DiÄŸer projelerimizde olduÄŸu gibi, bu projemizdeki hedefimize de erken ulaÅŸmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yoruz. Zira bugÃ¼n itibarÄ±yla okul kÃ¼tÃ¼phanelerimizdeki kitap sayÄ±sÄ±, yÃ¼zde 260 oranÄ±nda artarak 103 milyon kitap sayÄ±sÄ±nÄ± aÅŸtÄ±. BÃ¶ylece Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n daha fazla sayÄ±da nitelikli eserle buluÅŸmasÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ oldu" ifadelerini kullandÄ±.

1325 'GERÄ° DÃ–NÃœÅžÃœM KÃœTÃœPHANESÄ°' YAPILDI

Bakan Ã–zer, aÃ§Ä±lmasÄ± planlanan yeni okullara kÃ¼tÃ¼phaneler kurmaya, mevcut okul kÃ¼tÃ¼phanelerin modern bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ±na ve iÃ§eriklerinin zenginleÅŸtirilmesine devam edeceklerini belirterek, "AnaokullarÄ±mÄ±zdaki kÃ¼tÃ¼phanelerin sahip olduÄŸu kitap sayÄ±sÄ±Â 3 milyon 355 bin 113,Â ilkÃ¶ÄŸretimdeki kÃ¼tÃ¼phanelerimizin kitap sayÄ±sÄ±Â 68 milyon 985 bin 198,Â ortaÃ¶ÄŸretimdeki kÃ¼tÃ¼phanelerimizin sahip olduÄŸu kitap sayÄ±sÄ± ise 30 milyon 834 bin 250 adet olmak Ã¼zere;Â toplam kitap sayÄ±sÄ± 103 milyon 174 bin 561'e ulaÅŸtÄ±. Bu vesileyle projede emeÄŸi geÃ§en il ve ilÃ§e milli eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rlerine, okul yÃ¶neticilerine ve Ã¶ÄŸretmenlerimize teÅŸekkÃ¼r ederim" dedi.

Ã–zer, ayrÄ±ca Ã§evre bilinci geliÅŸtirmek ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m konusunda farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak amacÄ±yla 'SÄ±fÄ±r AtÄ±k Projesi' kapsamÄ±nda 1325 'Geri DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m KÃ¼tÃ¼phanesi'Â yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â