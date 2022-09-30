YÖK Başkanı Özvar: KPSS'yle ilgili ön incelemeyi neticelendirdik

ANKARA - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) soruşturmasına ilişkin, "Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün genel kurulda, KPSS inceleme raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek. Sonuçlandığını ifade etmem mümkün şu anda" dedi.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kürek Takımı'nın Eymir Gölü'ndeki etkinliğine katıldı. Kayıkhaneyi gezen Özvar, spora ilişkin bilgi aldı. Takımın sporcularından biriyle kayığa binen Özvar, Eymir Gölü'ne açılıp kürek çekti. Daha sonra kıyıya yanaşan Özvar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özvar, YÖK Genel Kurulu'nun bugün KPSS inceleme raporunu değerlendireceğini belirterek, "KPSS ile alakalı YÖK'e hukuki mevzuattan neşet eden bir ön inceleme yetkisi verilmiş vaziyette. Daha önce de açıkladığım üzere biz bu ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün genel kurulda bu KPSS inceleme raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek. Sonuçlandığını ifade etmem mümkün şu anda. Bugün genel kuruldan ön inceleme raporunu geçirmiş olacağız. O sonuca göre neticelenecek. Genel kurulda ön incelemeyi tartışacağız. 'İncelemeyi yapan hukukçu arkadaşlarımızın ortaya koyduğu görüşler dahilinde genel kurul gerekli tedbirleri alacak ve işlemler yürüyecek diye düşünüyorum" dedi.



'KURUMLARIN İTİBARINI MUHAFAZA ETMELİYİZ'



ÖSYM'nin, sınavları yıllardır en iyi şekilde yapmaya çalıştığını vurgulayan Özvar, "Elbette sınavlarla alakalı tartışmalar olabilir ama bu tartışmalar kurumların müesses haline zarar vermemesi lazım. Bu fevkalade önemli. Aynı üniversiteler gibi. Üniversiteler hakkında eleştiri yapmak, değerlendirmek, sıralamak mümkün ama bu tür eleştiri ve değerlendirmelerde üniversitelerin itibarına halel getirecek, onun ulusal ve uluslararası düzeyde kredibilitesine zarar verecek yaklaşımlardan da kaçmak gerekiyor. İnsanların hataları, kusurları olabilir ama kurumları muhafaza etmek hepimize düşen temel bir vazifedir. Bu vesileyle kamuoyuna bir mesaj vermeyi arzu ederim. Kurumların itibarını hepimiz muhafaza etmek durumundayız. Kurumlar içerisinde hata yapanalar olursa o hatayla alakalı gerekli işlemler tesis edilir ama kurumu yok etmek, yıkmak, dağıtmak bize uygun bir davranış olmaz" ifadelerini kullandı.



'KONTENJANLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU'



2022-2023 akademik yılında geçen yıla nispetle daha fazla öğrencinin kontenjanlardan istifade etme fırsatı bulduğunu kaydeden Özvar, "Belki Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmış vaziyette. Devletimizin açmış olduğu yaklaşık olarak 1 milyon kontenjan var. Bu kontenjanlar büyük ölçüde dolmuş oldu. Yüzde 99 oranında bir doluluk var. Buna mukabil başarı sıralaması da yükseldi. Başarı barajıyla girilen tıp, mühendislik, diş hekimliği, hukuk, eğitim gibi programlarda hem puanlar yükseldi, hem de başarı sıralaması istemeyen programlarda da başarı puanlarının, sıralamaların yukarıya doğru çıktığını söyleyebiliriz. Geçen sene bu kararı aldığımız zaman bazı endişeler dile getirilmişti. Fakat bizim yaptığımız etki analizi ve simülasyon çalışmalarında biz başarı sıralamasının yukarıya doğru çıkacağını öngörmüştük ve çıktı. Bugün itibarıyla daha fazla kontenjan dolmasına rağmen başarı sıralamaları yukarıda. Hatta açık öğretim programlarında dahi puanlar yükselmiş vaziyette" dedi.



Özvar, ileriki günlerde üniversitelerle alakalı yeni tasarı, yeni bazı kararların gündeme geleceğine işaret ederek, "Üniversitelerin önünü açacak, yönetimlerini kolaylaştıracak bazı idari ve hukuki yenilikler de gündeme gelecek. Üniversitelerimizin akademik üretkenliğini teşvik edecek yeni tedbirler ve politikalar geliyor. Bu birincisi; ikincisi, biz üniversiteler arasında rekabete ve üniversitelerin kendi içinde farklılaşmasına, uzmanlaşmasına fevkalade önem veriyoruz. Bu vesileyle bundan sonra Türkiye'de 208 üniversitenin daha fazla farklılaşabileceği, nispi rekabet ettiği alanlarda bu üniversitelerimizi daha güçlü kılmak üzere bazı hukuki, idari ve mali kolaylıklar gelecek" açıklamasında bulundu.