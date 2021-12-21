Vergi Usul Kanunu 509 nolu Genel Tebliği’nde değişiklik öngören 526 nolu tebliğ ile; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, işitme merkezi, kaplıcalar, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) 1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-fatura uygulamasına geçiş yapmışlardı. İlgili tarihlerde zorunlu olarak e-faturaya geçiş yapan SHS’ler 1 Ocak 2022 tarihinde e-deftere geçiş yapacaklardır.

Bu kapsamda Kolaysoft Teknoloji tarafından, “2022 yılı yaklaşırken e-deftere dair her şey” konulu webinarlar düzenlendi. Webinar, 54 Eczacı Odasını kapsayacak şekilde bölgesel olarak online gerçekleştirildi. Kolaysoft Teknoloji E-Dönüşüm Operasyon Yöneticisi Derya Gökkaya moderatörlüğünde gerçekleşen webinarlarda, Kolaysoft Teknoloji E-Dönüşüm Satış Yöneticisi Sıla Gül Ottan tüm SHS’ler için KolayDefter uygulamasını anlattı. E-defterin teknik ve uygulama detayları hakkında bilgiler veren S.M.Mali Müşavir Selçuk Gülten, yoğun ilginin olduğu online eğitim programlarında mali müşavirlerin ve eczacıların sorularını yanıtladı.

G erçek kişiler için e-imza; tüzel kişiler için mali mühür gerekiyor