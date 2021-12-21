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2022 yılı yaklaşırken e-deftere dair her şey konulu webinarlar düzenlendi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Aralık 2021 Salı 10:31
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2022 yılı yaklaşırken e-deftere dair her şey konulu webinarlar düzenlendi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Vergi Usul Kanunu 509 nolu Genel Tebliği’nde değişiklik öngören 526 nolu tebliğ ile; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, işitme merkezi, kaplıcalar, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) 1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-fatura uygulamasına geçiş yapmışlardı. İlgili tarihlerde zorunlu olarak e-faturaya geçiş yapan SHS’ler 1 Ocak 2022 tarihinde e-deftere geçiş yapacaklardır.

Bu kapsamda Kolaysoft Teknoloji tarafından, “2022 yılı yaklaşırken e-deftere dair her şey” konulu webinarlar düzenlendi. Webinar, 54 Eczacı Odasını kapsayacak şekilde bölgesel olarak online gerçekleştirildi. Kolaysoft Teknoloji E-Dönüşüm Operasyon Yöneticisi Derya Gökkaya moderatörlüğünde gerçekleşen webinarlarda, Kolaysoft Teknoloji E-Dönüşüm Satış Yöneticisi Sıla Gül Ottan tüm SHS’ler için KolayDefter uygulamasını anlattı. E-defterin teknik ve uygulama detayları hakkında bilgiler veren S.M.Mali Müşavir Selçuk Gülten, yoğun ilginin olduğu online eğitim programlarında mali müşavirlerin ve eczacıların sorularını yanıtladı.

Gerçek kişiler için e-imza; tüzel kişiler için mali mühür gerekiyor

E-defter süreci hakkında bilgiler veren Kolaysoft Teknoloji E-Dönüşüm Satış Yöneticisi Sıla Gül Ottan, şunları söyledi: “1 Temmuz 2021 tarihinde zorunlu olarak e-fatura’ya geçiş yapan bütün eczacılarımız, 1 Ocak 2022 tarihinde zorunlu olarak e-deftere geçiş yapacaklardır. Bütün e-belge uygulamalarına geçişte gerçek kişiler için e-imza, tüzel kişiler için mali mühür gerekmektedir. Şahıs işletmesi olan eczane işletmeleri, işlemlerini e-imza ile yapabilirler. e-imza ve mali mühür almak için herhangi bir süre yoktur, istenildiği zaman alınabilir. e-Defter başvurusunu iki yöntemle yapabilirsiniz. Birinci yöntemde, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden www.edefter.gov.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz. İkinci yöntemde firmamız Kolaysoft Portal üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapılırken defterin gönderim yapılacağı “Uyumlu Yazılımın” seçilmesi gerekmektedir. Uyumlu yazılım seçimi edefter.gov.tr adresinden istenildiği zaman değiştirilebilir. e-defter berat gönderim dönemi seçimi (aylık, üç aylık) her yıl ocak ayı içinde yapılmakta olup, dönem içerisinde değişiklik yapılamamaktadır. Bu kapsamda; geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile e-defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; aylık yükleme / geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır. Mali müşavirler, kendi kullanmış oldukları muhasebe programlarından hazırladıkları defterleri, isterlerse kendi uyumlu yazılımlarından, isterlerse de yevmiye Excel’i alarak 'KolayDefter' aracılığı ile Kolaysoft üzerinden gönderebilirler. Kolaysoft Portal’dan ‘KolayDefter’ aracılığı ile gönderilen veya başka uyumlu yazılımdan gönderilen defterlerin xml dosyalarının Kolaysoft Portal’a taşınması durumunda, e-defter dataları 10 yıl boyunca Kolaysoft Portal’da saklanmaktadır. Kolaysoft Portal’dan 'Kolay Defter' aracılığı ile gönderilen veya başka uyumlu yazılımdan gönderilen defterlerin xml dosyalarının Kolaysoft Portala taşınması durumunda, e-defter ikincil kopyaları otomatik olarak gönderilmektedir.” diye konuştu.

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2022 Yılı Yaklaşırken Edeftere Dair Her şey Konulu Webinarlar Düzenlendi
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