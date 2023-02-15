AB'nin en büyük ticaret ortağı ABD oldu

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2022 yılına ilişkin uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde 2022'de toplam ihracat önceki yıla kıyasla yüzde 18 artarak 2 trilyon 877,8 milyar avroya, toplam ithalat da yüzde 37,5 yükselerek 3 trilyon 192,5 milyar avroya çıktı. Avro Bölgesi'nin 2022 yılındaki ticaret açığı 314,7 milyar avroyu buldu.

AB'nin de 2022'de toplam ihracatı önceki yıla göre yüzde 17,9 artışla 2 trilyon 572 milyar avroya, ithalatı da yüzde 41,3 yükselişle 3 trilyon 3,2 milyar avroya ulaştı. Böylece AB, Ocak-Aralık 2022 döneminde 431,2 milyar avroluk ticaret açığı verdi.

Ayrca, AB'nin 2021 yılında 390,3 milyar avro olan enerji ürünleri ithalatı, 2022'de yüzde 113,6 artarak 833,7 milyar avroyu buldu.

AB ülkelerinden geçen yıl en fazla ithalat yapan ülkeler 509,3 milyar avro ile ABD, 328,6 milyar avro ile Birleşik Krallık, 230,3 milyar avro ile Çin, 188 milyar avro ile İsviçre, 99,6 milyar avro ile Türkiye, 71,6 milyar avro ile Japonya, 67,7 milyar avro ile Norveç, 60,1 milyar avroyla Güney Kore ve 55,2 milyar avro ile Rusya oldu.

En fazla ihracat Çin'den

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 626 milyar avro ile Çin, 358,4 milyar avro ile ABD, 218,6 milyar avroyla Birleşik Krallık, 203,4 milyar avroyla Rusya, 160,7 milyar avroyla Norveç, 145,2 milyar avroyla İsviçre, 98,6 milyar avroyla Türkiye, 71,7 milyar avroyla Güney Kore ve 69,7 milyar avroyla Japonya olarak belirlendi.

Geçen yıl AB ile ticarette Çin 395,7 milyar avro, Rusya 148,2 milyar avro ve Norveç 93 milyar avro fazla verirken, ABD 150,9 milyar avro, Birleşik Krallık 110 milyar avro, İsviçre 42,8 milyar avro ve Türkiye 1 milyar avro açık verdi.

AB'nin toplam ticaret hacmi, ABD ile 867,7 milyar avro, Çin ile 856,3 milyar avro, Birleşik Krallık ile 547,2 milyar avro, İsviçre ile 333,2 milyar avro, Rusya ile 258,6 milyar avro, Norveç ile 228,4 milyar avro ve Türkiye ile 198,2 milyar avro seviyesini buldu.

Böylece 2020 ve 2021 yılında en büyük ticaret ortağı Çin olan AB'nin 2022'deki en büyük ticaret ortağı ABD oldu.

Türkiye, 198,2 milyar avroluk ticaret hacmiyle AB'nin 7'nci en büyük ticaret ortağı konumunda yer aldı.