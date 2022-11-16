Bakan DÃ¶nmez: GÃ¼Ã§lÃ¼ filomuz ile yeni mÃ¼jdeler iÃ§in azimle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz

ANKARA - EnerjiÂ ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih DÃ¶nmez, "GÃ¼Ã§lÃ¼ filomuz ve azimli personelimizle yeni keÅŸif mÃ¼jdeleri verebilmek amacÄ±yla 7 gÃ¼n 24 saat inanÃ§ ve azimle Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz" dedi.



TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu, AK Parti BingÃ¶l Milletvekili Cevdet YÄ±lmaz baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, Enerji ve TabiiÂ Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n bÃ¼tÃ§esini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in toplandÄ±. Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih DÃ¶nmez, komisyondaÂ bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ§e sunumunu yaptÄ±. Bakan DÃ¶nmez, bakanlÄ±k olarak 2019-2023 stratejik planÄ± kapsamÄ±nda; enerji arz gÃ¼venliÄŸinden, enerji verimliliÄŸine, enerji ve tabii kaynaklar alanÄ±nda teknoloji geliÅŸtirmeden yerlileÅŸtirmeye, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel etkinliÄŸi artÄ±rmaya, piyasalarda Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilirlikten sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir madenciliÄŸe kadar birÃ§ok alanda Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirterek, "KÃ¼resel enerji piyasalarÄ±nda yaÅŸanan gÃ¼ncel geliÅŸmelere gÃ¶re gerekli adaptasyonu saÄŸlayarak sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z sayesinde, 2023 yÄ±lÄ± sonuna kadar stratejik planda ve tÃ¼m Ã¼st politika metinlerinde yer alan hedeflerimizi gerÃ§ekleÅŸtirmeyi Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz" dedi.



'YENÄ°LENEBÄ°LÄ°R KAYNAKLARIN PAYI YÃœZDE 60 OLARAK GERÃ‡EKLEÅžMÄ°ÅžTÄ°R



Bakan DÃ¶nmez, ekim ayÄ± soru itibarÄ±yla enerji tÃ¼ketim verilerini aÃ§Ä±klayarak, "Ekim sonu itibarÄ±yla elektrik enerjisi kurulu gÃ¼cÃ¼mÃ¼z 103 bin 276 megavataÂ ulaÅŸtÄ±. 2002 yÄ±lÄ±nda 298 olan elektrik Ã¼retim tesisi sayÄ±sÄ±, 38 katÄ±na Ã§Ä±karak 2022 ekim sonu itibarÄ±yla 11 bin 276'ya ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Elektrik Ã¼retimimizin kaynak bazÄ±nda daÄŸÄ±lÄ±mÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda; 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 9Â ayÄ±nda toplam elektrik Ã¼retimimizin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 44â€™Ã¼ yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±ndan, yÃ¼zde 32â€™si kÃ¶mÃ¼rden, yÃ¼zde 22â€™si doÄŸal gazdan saÄŸlanmÄ±ÅŸ olup, yerli ve yenilenebilir kaynaklarÄ±n payÄ± yÃ¼zde 60 olarak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir" dedi.



Bakan DÃ¶nmez, 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 10Â ayÄ±nda iÅŸletmeye alÄ±nan elektrik Ã¼retim santral sayÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 94'nÃ¼nÂ yenilenebilir enerji kaynaklÄ± olduÄŸunu bildirerek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



"Yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±nÄ±n kurulu gÃ¼Ã§ iÃ§indeki toplam payÄ± 2022 yÄ±lÄ± Ekim sonu itibarÄ±yla yÃ¼zde 54,1'dir. LisanssÄ±z santrallerin toplam kurulu gÃ¼cÃ¼ 8 bin 386 megavata ulaÅŸmÄ±ÅŸ olup, 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 9Â ayÄ±nda Ã¼retilen toplam elektriÄŸin yÃ¼zde 4,5â€™i lisanssÄ±z santrallerden elde edilmiÅŸtir. Yenilenebilir enerji kaynak alanlarÄ±nÄ±n ve baÄŸlantÄ± kapasitelerinin yatÄ±rÄ±mcÄ±lara tahsisiyle yatÄ±rÄ±mlarÄ±n hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirilmesi amacÄ±yla hayata geÃ§irilen â€˜Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanlarÄ±â€™ (YEKA) projelerimizde yaÅŸanan geliÅŸmelere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda; gÃ¼neÅŸte 3 bin megavat, rÃ¼zgarda ise 2 bin 850 megavat olmak Ã¼zere toplam 5 bin 850 megavatlÄ±kÂ yarÄ±ÅŸma yapÄ±lmÄ±ÅŸ olup tesislerin devreye alma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edilmektedir."



'299 YERLEÅžÄ°M YERÄ°NEÂ DOÄžAL GAZ ARZI HEDEFLENMEKTEDÄ°R'



Bakan DÃ¶nmez, 20 sene Ã¶nce 5â€™i il merkezi olmak Ã¼zere, 57 yerleÅŸim yerinde doÄŸal gaz kullanÄ±lmakta iken, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde 81 il merkezinin tÃ¼mÃ¼ne ve 669 yerleÅŸim yerine doÄŸal gaz ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Son 20 yÄ±lda doÄŸal gaz imkanÄ± sunduÄŸumuz vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sayÄ±sÄ± 3 kattan fazla bir artÄ±ÅŸla 69 milyona yÃ¼kselmiÅŸ olup 1,3 milyon olan doÄŸal gaz abone sayÄ±sÄ± ise 19,1 milyona Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. BÃ¶ylelikle, Ã¼lkemiz nÃ¼fusunun yÃ¼zde 81â€™ine doÄŸal gaz kullanÄ±m imkanÄ± ve konforu sunulmuÅŸtur. Bu kapsamda 2000â€™li yÄ±llarda yaklaÅŸÄ±k 16 bin kilometre olan doÄŸal gaz iletim ve daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸebeke uzunluÄŸu, geÃ§en 20 yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 11 kat artarak 196 bin kilometre uzunluÄŸa ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z planlama ile 2022-2026 dÃ¶neminde 299 yerleÅŸim yerine daha doÄŸal gaz arzÄ± saÄŸlanmasÄ± hedeflenmektedir" deÄŸerlendirmesinde bulundu.



'BU KIÅžI SIKINTI YAÅžAMADAN GEÃ‡Ä°RMEYÄ° HEDEFLÄ°YORUZ'



Silivri yer altÄ± doÄŸal gaz depolama tesisi kapasitesinin yÄ±l sonuna kadar 4,6 milyar metrekÃ¼pe Ã§Ä±kartÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, Tuz GÃ¶lÃ¼ yer altÄ± depolama tesisinde iÅŸletmedeki kapasitenin ise 1,2 milyar metrekÃ¼pÂ olduÄŸunu aktaran Bakan DÃ¶nmez, "Devam eden kapasite artÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±yla iki tesisin toplam kapasitesi 10 milyar metrekÃ¼pe, geri Ã¼retim kapasitesi ise gÃ¼nlÃ¼k 155 milyon metrekÃ¼peÂ ulaÅŸacaktÄ±r. Boru hatlarÄ±mÄ±z, LNG ve FSRU tesislerimiz ve yer altÄ± doÄŸal gaz depolama tesislerimiz sayesinde, farklÄ± kaynaklardan istediÄŸimiz zamanda ve miktarda doÄŸal gaz temin etme esnekliÄŸine sahip olduÄŸumuzdan arz gÃ¼venliÄŸi noktasÄ±nda bu kÄ±ÅŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamadan geÃ§irmeyi hedefliyoruz"Â dedi.



SONDAJ Ã‡ALIÅžMALARI DEVAM EDÄ°YOR



Bakan DÃ¶nmez, hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de sismik araÅŸtÄ±rma ve sondaj Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n titizlikle devam ettiÄŸini vurgulayarak, "Bu kapsamda, 2Â sismik araÅŸtÄ±rma ve 3Â derin deniz sondaj gemisinden oluÅŸan filomuza kendi sÄ±nÄ±fÄ±nda dÃ¼nyadaki 5Â sondaj gemisinden biri olan, 7'nciÂ nesil, en son teknolojiyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ, 12 bin 200 metre derinliÄŸe kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip, 4'Ã¼ncÃ¼Â sondaj gemimiz AbdÃ¼lhamid Hanâ€™Ä± bu yÄ±l dahil etmiÅŸ olduk. GÃ¼Ã§lÃ¼ filomuz ve azimli personelimizle yeni keÅŸif mÃ¼jdeleri verebilmek amacÄ±yla 7 gÃ¼n 24 saat inanÃ§ ve azimle Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz" diye konuÅŸtu.



'TPAO, HÄ°DROKARBON ÃœREÄ°TMÄ°NÄ° 65 BÄ°N VARÄ°LE TAÅžIMIÅžTIR'



Bakan DÃ¶nmez, 2022 yÄ±lÄ±nda ise 150 kuyunun sondajÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ± hedeflediklerini kaydetti. Ã‡ukurova petrol sahasÄ±nda rezerv deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 800 milyonÂ dolarÂ olan petrol keÅŸfini bu yÄ±l gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini anÄ±msatarak, "BÃ¶lgedeki Ã¼retilebilir petrol rezervinin yaklaÅŸÄ±k 8 milyon varil olduÄŸunu tahmin ediyoruz. Bunun yanÄ± sÄ±ra ÅžÄ±rnak- Åžehit Esma Ã‡evik Petrol SahasÄ±, ÅŸu ana kadar 2022 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyada yapÄ±lmÄ±ÅŸ en bÃ¼yÃ¼k ilk 10Â keÅŸif arasÄ±nda yer alarak dikkat Ã§ekmektedir. TÃ¼rkiye Petrolleri Anonim OrtaklÄ±ÄŸÄ± (TPAO) son yÄ±llarda hem karada hem de denizde arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k vererek, sadece 5 sene Ã¶nce gÃ¼nlÃ¼k 37 bin varil olan yurtiÃ§i hidrokarbon Ã¼retimini bugÃ¼n itibarÄ±yla 65 bin varil seviyelerine taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.



Bakan DÃ¶nmez, 2023 yÄ±lÄ± ilk Ã§eyreÄŸi itibarÄ±ylaÂ BakÃ¼-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattÄ±ndan taÅŸÄ±nan petrol miktarÄ±nÄ±n gÃ¼nlÃ¼k 600 bin varilden 1 milyon varile Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Bakan DÃ¶nmez ayrÄ±ca; Fatih sondaj gemisinin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi 540 milyar metrekÃ¼plÃ¼k doÄŸal gaz keÅŸfi sonrasÄ± aradan geÃ§en 2 yÄ±lda Ã§evreyi gÃ¶zeterek yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda Cumhuriyet tarihinin en bÃ¼yÃ¼k projelerinden biri olan Sakarya Gaz SahasÄ± GeliÅŸtirme Projesinin deÂ hÄ±zla devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.



'NÃœKLEER ENERJÄ° POPÃœLER HALE GELMÄ°ÅžTÄ°R'



NÃ¼kleer enerji ile ilgili bilgileri de paylaÅŸan Bakan DÃ¶nmez, "NÃ¼kleer enerji hem arz gÃ¼venliÄŸi hem de karbonizasyon baÄŸlamÄ±nda dÃ¼nya genelinde yeniden popÃ¼ler hale gelmiÅŸtir. DÃ¼nyada 33 Ã¼lkede iÅŸletme halinde bulunan 423 adet nÃ¼kleer gÃ¼Ã§ reaktÃ¶rÃ¼ (NGS) bulunmakta olup, 18 Ã¼lkede ise inÅŸaatÄ± devam etmekte olan 56 adet reaktÃ¶r bulunmaktadÄ±r. 2023 yÄ±lÄ± iÃ§in nÃ¼kleer yakÄ±tÄ±n getirilmesi ve birinci Ã¼nitenin elektrik Ã¼retimine baÅŸlamasÄ± hedefleniyor" dedi.Â



Bakan DÃ¶nmez, Ã¼lkede kullanÄ±lan doÄŸal gazÄ±n yÃ¼zde 99â€™u, petrolÃ¼n ise yÃ¼zde 92â€™sininÂ ithal edildiÄŸine dikkat Ã§ekerek, "Bu nedenle, dÃ¼nyada gerÃ§ekleÅŸen ve makul gerekÃ§eler ile aÃ§Ä±klanamayan yÃ¼ksek enerji fiyatlarÄ± ister istemez Ã¼lkemizi de etkilemektedir. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sÃ¶z konusu yÃ¼ksek fiyatlardan asgari seviyede etkilenmesi iÃ§in geÃ§en yÄ±l elektrik ve doÄŸal gazda 100 milyar TL sÃ¼bvansiyon yaptÄ±k. SÃ¶z konusu destek, bu yÄ±l da artarak devam etmektedir. Mesken aboneleri iÃ§in elektrikte dÃ¼ÅŸÃ¼k kademede yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 50, doÄŸal gazda ise yÃ¼zde 75 devlet desteÄŸi ile vatandaÅŸÄ±mÄ±z dÃ¼nya enerji piyasalarÄ±nda yaÅŸanan yÃ¼kseliÅŸlere karÅŸÄ± Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de korunmaktadÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.Â



'4 MÄ°LYON HANEYE 3 MÄ°LYAR TL'LÄ°K YARDIM'



Bakan DÃ¶nmez, kÃ¶mÃ¼r yardÄ±mÄ± alan hanelerden isteyenlerin bunu doÄŸal gaz olarak da kullanabilmelerini saÄŸlayacak dÃ¼zenlemenin bu sene tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± veÂ yaklaÅŸÄ±k 4 milyon haneye senelik 3 milyar TL'lik yardÄ±m yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. DÃ¶nmez, "Bu kapsamda, 2022 Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde 331 bin haneye 114 milyon TL doÄŸal gaz tÃ¼ketim desteÄŸi saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Haziran 2022â€™de baÅŸvurularÄ± alÄ±nmaya baÅŸlanan â€˜Konutlarda IsÄ± YalÄ±tÄ±m Kredi Paketiâ€™yle, maksimum 60 ay vadeli, yÃ¼zde 0,99 faiz oranÄ±yla konut baÅŸÄ±na 50 bin TLâ€™ye kadar kredi imkanÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z konutlarÄ±nda Ä±sÄ± yalÄ±tÄ±mÄ± yaptÄ±rarak enerji tÃ¼ketimlerinde yÃ¼zde 35 ile yÃ¼zde 45 arasÄ±nda enerji tasarrufu saÄŸlayabilecektir. Bu sayede, Ã¼lkemiz genelinde 2024 yÄ±lÄ± sonuna kadar en az 1 milyar metrekÃ¼pÂ doÄŸal gaz tasarrufunun yapÄ±lmasÄ± hedeflenmektedir" dedi.Â



Bakan DÃ¶nmez, 2023 yÄ±lÄ±nda, TÃ¼rkiye Enerji VerimliliÄŸi 2030 Stratejisi ve Vizyonu politika belgesi ile 2024-2030 dÃ¶nemini kapsayacak Ä°kinci Enerji VerimliliÄŸi Eylem PlanÄ±â€™nÄ± aÃ§Ä±klamayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.



'EN Ã–NEMLÄ° KONU BAÅžLIÄžI ELEKTRÄ°KLÄ° OTOMOBÄ°LLER OLACAK'



Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarÄ±n en Ã¶nemli konu baÅŸlÄ±klarÄ±ndan birinin,Â elektrikli otomobiller olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Bakan DÃ¶nmez, "2030 yÄ±lÄ±na kadar elektrikli araÃ§ ÅŸebeke altyapÄ±sÄ± ile daÄŸÄ±tÄ±mÂ Ã¼retim ve yenilenebilir enerji teknolojileri iÃ§in toplamda 3 milyar dolar yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmasÄ± beklenmektedir. Mevcutta 2 bin 147 istasyonda faaliyet gÃ¶steren halka aÃ§Ä±k 3 bin 640 elektrikli otomobil ÅŸarj noktasÄ±na sahip Ã¼lkemizde, 54 ÅŸirkete ÅŸarj istasyonu lisansÄ± verilmiÅŸtir"Â dedi.



'Ä°HMALÄ° OLAN KÄ°M VARSA GEREÄžÄ° YAPILACAK'



Bakan DÃ¶nmez, TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu (TTK) Amasra TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Ä°ÅŸletmesi MÃ¼essesesinde 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen kazayla ilgili keÅŸifli bilirkiÅŸi incelemesi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶n rapor hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Kazaya iliÅŸkin olarak baÅŸlatÄ±lan adli ve idari soruÅŸturmalar BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca da tÃ¼m detaylarÄ±yla takip edilmektedir. DiÄŸer taraftan, TBMM Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± Komisyonunun konuya iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± titizlik ve ÅŸeffaflÄ±k iÃ§inde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ de malumunuzdur. Bu elim kaza ile ilgili olarak gerÃ§eÄŸin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± mÃ¼teakip ihmali bulunan her kim varsa gereÄŸi yapÄ±lacaktÄ±r. Halen TBMM Genel Kurul gÃ¼ndeminde yer alan dÃ¼zenleme ile kÃ¶mÃ¼r ve linyit madenlerinin yer altÄ± iÅŸlerinde meydana gelen iÅŸ kazasÄ± sonucunda vefat eden madencilerimizin genel saÄŸlÄ±k sigortasÄ± primi dahil, kendi sigortalÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle prim ve prime iliÅŸkin her tÃ¼rlÃ¼ borÃ§larÄ± terkin edilecek ve vefat tarihinde sigortalÄ±ya iliÅŸkin ÅŸartlar aranmaksÄ±zÄ±n hak sahiplerine aylÄ±k baÄŸlanacaktÄ±r" deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â