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Bakan Nebati: Türk iş dünyasına iletilen mektubun endişe yaratması anlamsız

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türk iş dünyasına gönderilen mektupla ilgili, "Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde endişe yaratması anlamsızdır. Müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD'nin, işletmelerini, ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

26 Ağustos 2022 Cuma 10:55
Bakan Nebati: Türk iş dünyasına iletilen mektubun endişe yaratması anlamsız

Bakan Nureddin Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; Türkiye'nin, en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türkiye, dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir. Müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD'nin, işletmelerini, ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz, müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı, ortak çaba sarf etmeye ve iş birliğini güçlendirmeye önem veriyor. Ayrıca komşularımızla, başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde, yaptırımlara konu olmayan çerçevede, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız" dedi.

Bakan Nebati, Türk işletmelerinin dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer aldığını kaydederek, "Türkiye ekonomisinin tüm aktörleri, serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlıdır. Küresel ticarette daha fazla pay sahibi olmaya çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu yolda iş dünyasının yanındadır. Barışı ve daha fazla ticareti hedefleyen diplomasimizle iş insanlarımızın küresel ekonomide daha önemli bir rol oynaması için güçlü bir inisiyatif ortaya koyuyoruz. Türk iş dünyası gerek iş ahlakı gerekse hızlı çözüm üretme yeteneği ve esnekliğiyle nice başarılara imza attı ve atmaya da devam edecek. ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk iş dünyası örgütlerine gönderdiği mektupta da belirtildiği üzere, Türk işletmeleri dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli zorlukların üstesinden gelerek büyümeye devam ediyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanıNureddin NebatiIş DünyasıTürk Iş Dünyası
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