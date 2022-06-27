E-faturaya geçişte son tarih 1 Temmuz

İSTANBUL - Pandemide hız kazanan dijital dönüşüm, şirketlerin fatura işlemlerini de dijitale taşıdı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 22 Ocak'ta yayımlanan tebliğ, e-fatura ve e-arşive geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitlerini aşağıya çekti. 2020 ve 2021’de brüt satış hasılatı 1 milyon TL’yi aşan mükelleflere, 1 Temmuz 2022 itibarıyla e-faturaya geçiş zorunluluğu getirtildi. 2022 veya müteakip hesap dönemleri için brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzeri olarak belirlenirken, son tarih de 1 Temmuz 2023 oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-faturaya zorunlu geçişlerle ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Bazı sektörlerin geçişi ciro limitiyle zorunlu kılınırken, konaklama gibi bazı sektörlerde geçiş, cirodan bağımsız olarak tüm şirketlere zorunlu tutuluyor. GİB lisanslı bir entegratör olan BirFatura’nın CEO’su İbrahim Bayır, geçiş sürecinde işletme ve girişimcilere uzmanlık odaklı bir yol haritası sunduklarını belirterek, “Hazırladığımız ücretsiz ‘Birlikte Büyüyelim’ paketiyle faturalandırma süreçlerini verimli ve kolayca yönetirken, şirket harcamalarını düşürmelerini de sağlıyoruz” dedi.

“SEKTÖREL BAZDA YENİ İŞ GRUPLARI DA KAPSAMA DAHİL EDİLDİ"

E-faturanın yanı sıra e-arşiv, e-irsaliye ve e-defter kullanımına geçiş sürecinin de aşamalı olarak zorunlu hale getirildiğini belirten İbrahim Bayır, “Tebliğle e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye belge türleri başta olmak üzere elektronik belge kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, elektronik belgelere geçme zorunluluğu için daha önce belirlenen ciro limitleri düşürülürken, sektörel bazda yeni iş grupları da kapsama dahil ediliyor. E-faturaya geçiş süreci işletmelerin dijital dönüşümünü tamamlarken, bu sürece dahil olamayan şirketler ticari faaliyetlerden men ediliyor” dedi.

E-FATURA SİSTEMİNE ÜCRETSİZ GEÇİŞ SAĞLIYOR

Bayır, Birlikte Büyüyelim paketinin kapsamı ve avantajları hakkında şu bilgileri verdi:

“Aylık toplam 20 e-arşiv ve e-fatura işlemini ücretsiz olarak sunduğumuz paketimizle e-faturaya geçiş sürecini bedelsiz hale getiriyoruz. Paket kapsamında işletmeler tüm işlemlerini kendi panelleri üzerinden yönetebiliyor. Panele alt kullanıcılar ekleyebiliyor, ödeme raporlarına anında ulaşabiliyorlar. İşletmeler sistemde kaldıkları halde 10 yıl boyunca paneli ücretsiz olarak kullanabiliyor. 21. fatura aşamasına gelindiğinde işletmeler yeterli finansal olgunluğa eriştiği için kontör satın alarak fatura işlemlerine devam edebiliyor. Bu aşamaya gelen ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelere üyelik vererek e-ticaret pazaryeri, kargo gibi entegrasyonlarımızı kullanma avantajı sunuyoruz. Paketimizle işletmelerin e-fatura işlemlerini güvenli bir havuzda buluşturarak sunduğumuz operasyonel kolaylık ve maliyet tasarrufunu destekliyoruz.”