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Enkaz altı tespitlerde kullanılan cihaz 70 ülkeye ihraç ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde jandarma personelince enkaz altında kalanların yer tespitinde etkin şekilde kullanılan yer altı görüntüleme cihazı, 70 ülkeye satılıyor.

30 Mart 2023 Perşembe 16:11
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Enkaz altı tespitlerde kullanılan cihaz 70 ülkeye ihraç ediliyor
Nevşehir

Terör unsurlarına karşı yürütülen operasyonlarda, yer altındaki tünel, sığınak ve depoların tespiti için kullanılmak üzere TSK envanterinde yer alan "Proton Elic" adlı cihaz, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında da ekiplere önemli katkı sağladı.

Yerli imkanlarla üretilen ve 70 ülkeye ihraç edilen cihaz, gönderdiği lazer darbeleriyle menzilindeki nesnelerin tespitini sağlıyor.

Bilgisayar veya tablet aracılığıyla nesneleri ekrana yansıtarak kullanıcısına bilgi akışı sağlayan cihaz, kusursuz noktalama ve haritalama yapabiliyor.

Cihazın üretildiği firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, ziyaret ettiği Nevşehir'de, depremin etkilediği illerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Ürgüp Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü ekiplerine birer "Proton Elic" hediye etti.

Enkaz altında kalanlarla ilgili detaylı bilgi veriyor

Başbuğ, AA muhabirine, terör operasyonlarında Mehmetçiğe destek sağlayacak nitelikte üretilen cihazın, toprak veya beton altındaki canlı cansız unsurların tespitinde de kullanılabildiğini söyledi.

Cihazın GPS sistemine gerek duymadan konum belirme, koordinat çizimi ve işaretleme yapma gibi özelliklerin yanı sıra termal kameraya da sahip olduğunu bildiren Başbuğ, milli yazılım sayesinde kullanıcı personele detaylı bilgiler aktarabildiğini ifade etti.

Başbuğ, ürünün Çin, Japonya, İspanya, Almanya, Güney Kore, İran, Rusya başta olmak üzere 70 ülkeye ihraç edildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Jandarma Genel Komutanlığı ile yürüttüğümüz çalışmalarla çok güzel bir ürün meydana getirdik. Asrın felaketi olan depremlerde cihazımızdan faydalanıldı ve arama kurtarmada birçok can kurtarmış olduk. Depremlerde derin ısı ölçer termal sistemi ile enkaz altındaki canlı veya cansız kişilerin tespitini yapmaktadır hatta vücut ısılarının ne kadar olduğu, yaralı olup olmadığına dair bize bilgiler verir. Tarama yapan personele uzaklık ve derinlik ile hangi pozisyonda durduğu, kaç kişi olduğuna dair bilgi veriyor."

Firmanın İstanbul'daki tesislerinde üretilen parçalarının ve yazılımın neredeyse tamamının yerli olduğunu vurgulayan Başbuğ, "Yüzde 99 yerli bir cihaz. Bazı materyaller dışarıdan temin ediliyor ancak bunları da önümüzdeki yıllarda kendi bünyemizde üreteceğiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
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