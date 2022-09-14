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Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Değerlendirme Komitesi'nde gıda fiyatları gündemi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı'nda, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ile fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmelerin ele alındığını açıkladı.

14 Eylül 2022 Çarşamba 09:49
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Değerlendirme Komitesi'nde gıda fiyatları gündemi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanan komiteye; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katıldığı belirtilerek, "Toplantıda; komite üyeleri, önceki toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda kat edilen ilerlemeler hakkında bilgilendirilmiştir. Ayrıca, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler mercek altına alınmıştır. Küresel düzeyde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, komite toplantılarında alınan kararların uygulanmasıyla, ülkemizde temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanmaya devam edildiğinin altı çizilmiştir. Önümüzdeki dönemde de gereken tüm tedbirlerin ilgili kurumlarla güçlü bir koordinasyon içinde alınmaya devam edilerek gıdaya erişim güvenliğinin sürdürüleceği vurgulanmıştır. Tarımsal ürünlerde üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenleri irdelenmiş ve bu konuda ilgili taraflarca daha detaylı çalışılması için alt komite kurulması kararlaştırılmıştır" denildi.

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada ise "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Toplantı kapsamında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanlığıGıda Ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Ve Değerlendirme KomitesiNureddin Nebati
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