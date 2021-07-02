"İhracatta 200 milyar dolar sınırına dayandık"

İSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), haziran ayı ve yılın ilk yarısına ait ihracat rakamlarını açıkladı. Haziran ayında, ikinci çeyrekte, yılın ilk yarısında ve son 12 ayda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına imza atıldığı kaydedildi. Haziranda Türkiye’nin ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 47 artışla, 19 milyar 773 milyon dolara ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemlerine göre 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 70 artışla, 55 milyar 38 milyon dolar, yılın ilk yarısında yüzde 40 artışla, 104 milyar 982 milyon dolar, son 12 ayda 199 milyar 567 milyon dolar ihracat rakamlarına ulaşıldığı ve rekor kırıldığı belirtildi.





Haziranda 9 sektörün, tarihinin en yüksek aylık ihracatını yaptığı bildirildi. 175 ülkeye ihracat artarken, aralarında ABD, İtalya, Meksika ve Kanada’nın da bulunduğu, 19 ülkede, aylık ihracat rekoru kırıldı. 70 il ihracatını artırırken, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Denizli, Adana’nın da aralarında olduğu 13 il tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. 181 ülkeye toplam yüzde 53 artışla 6,17 milyar lira tutarında TL ile ihracat yapıldı. 1684 firma, ilk kez ihracat yaparken, yılbaşından bu yana ilk defa ihracata katılan firma sayısı ise 9 bin 327’ye ulaştı. Bu firmaların toplamda 422 milyon dolarlık ihracat yaptığı kaydedildi. Haziran ayı, birim ihracat değeri için de önemli bir eşik olarak tarihe geçerek, 1,1 dolar seviyesinden 1,3 dolara ulaştı. Yılın ilk yarısının, lider sektörü ise 14,4 milyar dolarlık ihracatla Otomotiv oldu.





61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla haziran ayı ve yılın ilk yarısına ait geçici dış ticaret verilerini, Ankara’da düzenlediği toplantıyla açıkladı.





‘DIŞ TİCARET FAZLASI VEREN TÜRKİYE HEDEFİ’





TİM Başkanı İsmail Gülle konuya ilişkin açıklamasında, "Haziran rakamı, ihracatımızda bir dönüm noktası olma niteliğindedir. İhracatımız, aylık, çeyreklik, 6 aylık ve yıllık ihracat rekorlarını kırarak son 12 ayda 200 milyar dolar sınırına dayandı. İnşallah önümüzdeki ay, bu sınırı da aşacağız ve 2021 yıllık ihracat hedefinin de üzerine çıkarak ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Yıl sonunda ülkemiz, büyüme oranıyla, üretim, istihdam ve ihracatta yeni bir döneme başlayan; küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümü iyi okuyarak, karşısına çıkan tüm fırsatları değerlendirmiş bir ülke olacaktır” dedi.





“İHRACATÇILARIMIZ DA AŞILAMADA ÖNCELİKLİ GRUPLAR ARASINDA YER ALDI”





Normalleşme döneminin Türkiye ve ülke ihracatına hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Aşılama konusunda, ihracat ailemizin dünyanın birçok noktasıyla doğrudan teması olması nedeniyle risk altında olduğunu geçtiğimiz ay Sayın Bakanım Mehmet Muş’a iletmiştik. Sağ olsunlar, hızlı bir şekilde ihracatçılarımız da aşılamada öncelikli gruplar arasında yer aldı ve bu risk ortadan kaldırıldı. İhracata ve ihracatçıya desteklerinden ötürü, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Bakanımıza ve tüm hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.





“200 MİLYAR DOLAR SINIRINA DAYANDIK; ÖNÜMÜZDEKİ AY, BU SINIRI DA AŞACAĞIZ”





Haziran ayına ait ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle şu ifadeleri kullandı:





“İhracatta rekorla kapattığımız ilk 5 ayın ardından, ihracat ailesi haziranda da, tarihi bir performans göstererek rekora ulaştı. Haziran ayı ihracat rakamı, sıradan bir rakam olmanın ötesinde; ihracatımızda bir dönüm noktası olma niteliğindedir. Haziranda ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 47 artışla, 19 milyar 773 milyon dolara yükseldi. 2021 yılı ikinci çeyreğinde ihracatımız yüzde 70 artışla, 55 milyar 38 milyon dolar; yılın ilk 6 ayında ihracatımız, yüzde 40 artışla 104 milyar 982 milyon dolar oldu. Son 12 ayda ise 199 milyar 567 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, yıllık ihracat hedefimizi şimdiden aştık.”





“Bugün açıkladığımız rakamla beraber ihracatımız, aylık, çeyreklik, 6 aylık ve yıllık ihracat rekorlarını kırarak son 12 ayda 200 milyar dolar sınırına dayandı” diyen Gülle, “İnşallah önümüzdeki ay, bu sınırı da aşacağız. 200 milyar dolar, uzun bir süredir hayalini kurduğumuz bir rakamdı. Hamdolsun, yeni normalde tüm zorluklara rağmen, karşımıza çıkan her bir fırsatı değerlendirerek bu rakama ulaşmayı başardık. Öncelikle başarının devamını getirmeli ve yılı bu seviyede tamamlamalıyız. İnşallah, göreve geldiğimizden beri aşmayı başardığımız her ihracat hedefi gibi, 2021 yıllık ihracat hedefini de aşarak ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Bu başarıyı mümkün kılan 100 bin ihracatçımızın her birine, bizleri her zaman destekleyen Sayın Bakanımız Mehmet Muş’a ve ihracatçılarımızı yol arkadaşı addeden Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.





“İHRACAT BİRİM FİYATIMIZ DÜŞÜŞ TRENDİNİ KIRDI”





Haziran ayının, birim ihracat değeri için de önemli bir eşik olarak tarihe geçtiğine dikkat çeken Gülle konuşmasına şöyle devam etti:





“Kur manipülasyonu sonucunda sürekli değer kaybeden ihracat birim değerimizi, 1,1 dolar seviyesinden haziran ayında 1,3 dolar seviyesine getirmeyi başardık. Son 1 senede, kilogram başı ihracat değerimizi yüzde 20 artırdık. Biliyoruz ki, markalı ihracat, katma değerli ihracatı artıran faktörlerin başında geliyor. Biliyoruz ki, markalı ihracat, katma değerli ihracatı artıran faktörlerin başında geliyor. Bu minvalde, Türkiye markasını hep birlikte daha da yükseltmek, tüm dünyayla rekabet ederken markalı ihracatımızı artırmak için, “TİM Marka Konseyi”ni, büyük bir heyecanla hayata geçirdik. Ülkemiz, ilk çeyrekte beklentileri aşarak yüzde 7 büyümüştü. Veriler gösteriyor ki, yılın ikinci çeyreğinde çok daha güçlü bir performans sergiledik. Gerek reel kesim güven endeksi verisi, gerek kapasite kullanım oranı, gerekse de nisan ayı sanayi üretim verisi, 2021'in ikinci çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinde Cumhuriyet tarihimizin en yüksek artış oranlarından birine işaret ediyor. Elbette bu başarıların devamı, reel sektörün yatırımlara devam etmesinden geçiyor.”





“BÖLGEMİZDE EN GÜÇLÜ PERFORMANSI SERGİLEYEN ÜLKE OLACAĞIZ”





Özellikle teknoloji, yazılım ve katma değerli ürünlere odaklı yatırımların, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi diğer ülkelerden pozitif ayrıştıracağını kaydeden Gülle, “Nitekim, son yayımlanan Reel Kesim Güven Endeksi verisinde, yatırım harcamaları, üretim hacmi eğilimi ve beklentiler son derece pozitif ve güçlü. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ve tüketici güven endeksindeki toparlanmayı da hesaba kattığımızda, tüm bu göstergeler ışığında, inşallah ikinci çeyrekte yüzde 20’nin üzerinde büyüyerek, bölgemizde en güçlü performansı sergileyen; pandemi sonrası en hızlı toparlanan ülke olacağız. Yıl sonuna gelindiğinde Türkiye, büyüme oranıyla, üretim, istihdam ve ihracatta yeni bir döneme başlayan; küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümü iyi okuyarak, karşısına çıkan tüm fırsatları değerlendirmiş bir ülke olacaktır. Biz de ihracat ailesi olarak hedeflerimize olan kararlı yürüyüşümüzü sürdürerek, İhracatla Yükselen Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz” dedi.





“YILIN İLK YARISININ LİDER SEKTÖRÜ 14,4 MİLYAR DOLARLA OTOMOTİV OLDU”





Haziran ayı ve yılın ilk yarısında sektörlerin performanslarına da dikkat çeken Gülle, şöyle devam etti:





“Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, tüm sektörlerimiz ihracatını artırdı.9 sektörümüz ise, tarihinin en yüksek aylık ihracat performansına, imza attı. Geçtiğimiz ay yüzde 66,6 artışla 2 milyar 370 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz ilk sırada yer alırken, yüzde 16,8 artışla 2 milyar 352 milyon dolara ulaşan Otomotiv Endüstrisi sektörümüz ikinci, yüzde 81 artışla 2 milyar 26 milyon dolara ulaşan Çelik sektörümüz ise üçüncü oldu. Yılın ilk altı ayında ise, otomotiv sektörümüz 14,4 milyar dolar ve yüzde 38,9 artışla birinci, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz 12 milyar dolar, yüzde 40,1 artışla ikinci, Hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz ise 9,4 milyar dolar ve yüzde 35,3 artışla üçüncü oldu. Haziran ayında en güçlü artış performansına imza atan sektörler; 948 milyon dolar artış gösteren kimyevi maddeler ve mamulleri, 907 milyon dolar artış gösteren çelik ve 459 milyon dolar artış yakalayan hazır giyim ve konfeksiyon oldu.”





“175 ÜLKEYE İHRACATIMIZI ARTIRDIK”





İhracatçının geçtiğimiz ay 217 ülke ve bölgede Türk bayrağını dalgalandırdığını ifade eden Gülle, “Haziranda 175 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. Aralarında ABD, İtalya, Meksika, Kanada, Almanya ve Kırgızistan’ın da bulunduğu, 19 ülkede, aylık ihracat rekoruna imza attık. Haziran ayında, İhracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1 milyar 704 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 346 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 268 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu…İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler; 556 milyon dolarlık artışla ABD, 453 milyon dolarlık artışla İtalya ve 417 milyon dolarlık artışla Almanya oldu. Yılın ilk yarısında ise 226 ülke ve bölgede bayrağımızı dalgalandırdık” diye konuştu.





AB’YE İHRACAT ARTIŞI İKİ KATINA ÇIKTI





Haziran ayında, ülke gruplarına göre ihracatta, Türkiye’nin en büyük pazarı olan Avrupa Birliği’ne ihracatın yüzde 49,4 artışla, 8,2 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41,7 pay aldığına vurgu yapan Gülle, şunları kaydetti:





“AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa kıtasının, haziran ayı ihracatımızdaki payı ise, yüzde 56,3 oldu. Haziran ayında, diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,1 milyar dolar (yüzde 19,5 artış), Afrika kıtasının tamamına 1,8 milyar dolar (yüzde 59,3 artış), Uzak Doğu ülkelerine 1,6 milyar dolar (yüzde 63,8 artış) ve Kuzey Amerika’ya 1,6 milyar dolarlık (yüzde 79,2 artış) ihracat gerçekleştirdik. İlk 6 ayda ise; Avrupa Birliği’ne (AB-27) 43,9 milyar dolar (yüzde42,4 artış), Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 17,9 milyar dolar (yüzde 25,1 artış), Afrika kıtasının tamamına 9,8 milyar dolar (yüzde 36,2 artış), Uzak Doğu ülkelerine 8,3 milyar dolar (yüzde 51,1 artış), Kuzey Amerika’ya ise 7,5 milyar dolar (yüzde 46,7 artış), ihracat gerçekleştirdik. Sayın Bakanımız, son dönemde Avrupa Birliği temsilcileri ile ihracatımızın geleceğini etkileyecek, kritik öneme sahip görüşmeler gerçekleştirdiler. Türkiye-Avrupa Birliği pozitif gündeminin ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularının ele alındığı görüşmeler neticesinde, inşallah en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’ne ihracatımız daha da artacaktır.”





70 İL İHRACATINI ARTIRDI; 13 İL İSE TARİHLERİNİN EN YÜKSEK İHRACATINA İMZA ATTI





Haziranda 70 ilin ihracatını artırma başarısı gösterdiğinin altını çizen Gülle, “Tam 13 ilimiz; İstanbul, İzmir, Gaziantep, Denizli, Adana, Antalya, Samsun, Tekirdağ, Muğla, Karabük, Isparta, Uşak ve Kütahya tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiler. Bu başarılı performans için tüm illerimizi tebrik ediyorum. Haziranda, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla; 7 milyar 977 milyon dolarla İstanbul (yüzde 49 artış), 1 milyar 552 milyon dolarla Kocaeli (yüzde 79 artış), 1 milyar 242 milyon dolarla Bursa, (yüzde 34 artış) oldu. En dikkat çekici artışlar; ihracatını 2,6 milyar dolar artıran İstanbul (yüzde 49 artış), 684 milyon dolar artıran Kocaeli ve (yüzde 79 artış) 359 milyon dolar artıran İzmir’de (yüzde 47 artış) gerçekleşti. Yılın ilk yarısında da; İstanbul, (yüzde 39 artış 40,7 milyar dolar), Kocaeli (yüzde 47 artış 7,8 milyar dolar), Bursa, (yüzde 36 artış 7,5 milyar dolar) illerimiz ilk üç sırada yer aldı” ifadelerini kullandı.





İHRACATA KATILAN FİRMA SAYISI ARTIYOR





İhracatı tabana yaymanın önemine ve ilk kez ihracata katılan firma sayısındaki artışa dikkat çeken Gülle, “Başarıların daim olması için ihracat ailesini daha da büyütmemiz gerekiyor. Bizler de bu bilinçle Türkiye’nin her köşesinde ihracat yapma hayali kuran KOBİ’lerimizle, TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimlerimizde bir araya geliyoruz. Tam bin 684 firmamız, haziranda ilk kez ihracat yaparak ailemize katıldı. Bu firmalarımız, geçtiğimiz ay 89 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana ilk defa ihracat yapan firma sayısı ise 9 bin 327’ye ulaştı. Bu firmalarımız toplamda 422 milyon dolarlık ihracat yaptı. İnanıyorum ki, KOBİ’lerimizin ihracata katkısı önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek. Haziranda, miktar bazında ihracatımız; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 artarak, 15,3 milyon ton olarak gerçekleşti. İlk 6 ayda ise, yüzde 19 artışla 85 milyon ton ihracat gerçekleştirdik” dedi.





181 ÜLKEYE TL İLE İHRACAT





Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, haziranda 181 ülkeye, yüzde 53 artışla toplam 6,17 milyar lira tutarında TL ile ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Gülle, 7 bin 634 firmamızın ihracat işlemlerinde TL’yi tercih ettiğini söyledi. Geçtiğimiz ay, miktar bazında ihracatın; geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 artarak 15,3 milyon ton olarak gerçekleştiği bilgisini de paylaşan Gülle, ilk 6 ayda, yüzde 19 artışla 85 milyon ton ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. 2020 yılı ikinci yarısından bu yana artış eğiliminde olan Euro/Dolar paritesinin ihracata pozitif yansıdığını ifade eden Gülle, haziran ayında paritedeki artışın pozitif etkisinin 549 milyon dolar; yılın ilk altı ayında ise 3,78 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve Euro/Dolar paritesindeki pozitif görünümün, önümüzdeki aylarda da devam etmesinin öngörüldüğünü de sözlerine ekledi.