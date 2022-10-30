İstanbul Havalimanı'nda 160 milyondan fazla yolcu ağırlandı

ANKARA, (DHA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 29 Ekim 2018'de hizmete açılan İstanbul Havalimanı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü yaşını kutladığını kaydeden Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı kısa sürede yolcu ve uçuş sayılarında dünyadaki rakiplerini geride bıraktı. İstanbul Havalimanı, salgın sürecinin ardından normalleşmeyle beraber yakaladığı güçlü trendini devam ettiriyor. İstanbul Havalimanı, dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini aldı ve Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi verilerine göre; bu yılın 3'üncü çeyreğinde en fazla yolcu ağırlayan havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı, 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında 1'inci oldu, Londra, Paris ve Amsterdam havalimanlarını geride bıraktı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise 313 bin 778 uçuşa ev sahipliği yaptı. 47 milyon 571 bin 888 yolcuyu da ağırladı" dedi.

Karaismailoğlu, 4 yılda toplam 1 milyon 109 bin 386 uçağın iniş kalkış yaptığı, 160 milyon 268 binden fazla yolcunun İstanbul Havalimanı'nı kullandığını duyurdu.

'TEMMUZDA TARİHİ REKORUNU KIRDI'

Havacılık sektöründe Avrupa havalimanlarında kaos, Türkiye'de konfor yaşandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Avrupa'nın en zorlu havacılık sınavlarından birini verdiği 2022 Temmuz ayında, İstanbul Havalimanı günlük bin 422 uçuşla tarihi rekorunu kırdı. Bu doğrultuda 2019 yılında 329 bin 900 uçuş ve 52 milyon 9 bin 220 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, kaydetmiş olduğu bu rakamları, 2023 yılına kalmadan yakalamayı hedefliyor. Yolcu yoğunluğu ile dikkatleri üzerine çeken havalimanında yolcular, bagajlarını dakikalar içerisinde alıyor. Check-in ise sadece bir dakika sürüyor" ifadelerini kullandı.

Seyahat dergisi 'Conde Nast Traveler' okuyucularının, İstanbul Havalimanı'nı 'dünyanın en iyi havalimanı' seçtiğine işaret eden Karaismailoğlu, açıldığı günden bu yana İstanbul Havalimanı’nın 60'tan fazla ödül aldığının altını çizdi.