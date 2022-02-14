Kirazexpress E-Ticaret platformunda devrim yaratıyor

Kirazexpress 2020 yılından bu yana devamlı olarak geliştirdiği E-Ticaret platformunu bambaşka bir seviyeye getirerek alanın kazandıkça, sattıkça da kazanmaya devam ettirecek seviyeye getirerek herkesi yeni bir alışveriş platformu ile buluşturmaya devam ediyor.

Kirazexpress tarafından hazırlanan E-Ticaret platformu olarak Amerika, Avrupa, Asya 3 kıta da birbirine entegre olup piyasaya girmek için geri sayıma hazırlanıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Muhammed Habip Mirdeslioğlu, ve Hüseyin Kırmızı “Kurduğumuz ekiple oluşturduğumuz E-Ticaret platformu ile piyasayı domine edeceklerine inandıklarını ve bu piyasa için uzun yılların birikimi ile müşterilerinin istek ve talepleri doğrultusunda sistemi dizayn ettiklerini ve kullanıcıların uluslararası alışverişlerini eğlenceli hale getirmeyi başardıklarını” ifade ettiler.