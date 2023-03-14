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Konya Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen 19. Tarım Fuarı başladı.

14 Mart 2023 Salı 15:10
Konya Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde tarım sektörünü paydaşlarıyla buluşturan fuarın ilk günü, yoğun katılımla geçiyor.
Fuarda 96 bin metrekarelik alanda 20 ülkeden 474 firma yerini aldı. Bu yıl 5 bin yabancı, 200 bin yerli ziyaretçi hedefleniyor.
Traktör, biçerdöver ve kendinden motorlu tarım aletlerinin yanı sıra tarla ile bahçe ekipmanları başta olmak üzere sektörün tüm ihtiyaçlarının sergilendiği fuar, 18 Mart'ta sona erecek.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ve Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ilk gününde fuarı ziyaret etti, stantları gezdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KTOTÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi
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