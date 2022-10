Lüks konaklama sektörünün öncüleri, İstanbul'da buluşuyor

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan ödül töreni organizasyonunun kurucusu ve başkanı Khalil El-Mouelhy, “Küresel turizm endüstrisi tarafından kabul görmüş ve on yıllık bir geçmişe sahip uluslararası bir ödül töreni, ilk kez İstanbul’da gerçekleştirilecek. 15'i aşkın ülkeden konaklama ve lüks sektörünün öncülerinin katılacağı bu özel etkinlik, küresel ilgiyi Türkiye'ye çekecek" dedi.



LÜKS TURİZM SEKTÖRÜ 2030’A KADAR 82 MİLYAR DOLARLIK BÜYÜKLÜĞE ULAŞACAK



Güncel araştırmalarda lüks turizm sektörünün 2030’a kadar 82 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağının öngörüldüğünü söyleyen Khalil El-Mouelhy, “Ziyaretçilerine dikkat çeken mutfak, lüks, kültür ve tarih deneyimleri sunan Türkiye her zaman turizm sektörünün ön saflarında yer aldı. Bugün, sektörün toparlanma sürecinin sonuna yaklaşırken, endüstrinin standartlarını belirleyen markaları ödüllendirmek ve konaklamanın geleceğini konuşmak için sabırsızlanıyoruz. 2023 ve sonrasında lüksün tanımını yeniden yapacak ve ziyaretçilere mükemmel deneyimler sunacak markaları İstanbul’da bir araya getiriyoruz” diye konuştu.



“İSTANBUL, İLK KEZ BU TÜR BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR”



Dünyaca ünlü turizm ve konaklama devlerinin CEO’larının, genel müdürlerinin ve sahiplerinin katılacağı etkinlikte, lüks konaklama ve yaşam tarzı endüstrisi için küresel mükemmelliğin simgesi sayılan Signum Virtutis plaketleri de sahiplerini bulacak. Ece Vahapoğlu’nun sunuculuğunda gerçekleştirilecek ödül töreninde The Voice, All Together Not, The Masked Singer gibi şarkılarıyla tanınan Gürcü şarkıcı Nutsa Buzaladze sahne alacak. İstanbul'un ilk kez bu tür bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını söyleyen Khalil El-Mouelhy, “Misafirlerimiz, Tarihi Yarımada ve Beyoğlu'nu birbirinden ayıran, İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç'i tüm güzelliğiyle deneyimleyebilecek” dedi.