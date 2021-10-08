Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1400.5
ALTIN
505.11
DOLAR
8.9268
STERLİN
12.1685
EURO
10.3252
Gaziantep'te kamu konutu satışı
Gaziantep'te kamu konutu satışı
Kayseri'de konut arsaları ihaleyle satılacak
Kayseri'de konut arsaları ihaleyle...
Tefenni Belediyesi Memur Alıyor
Tefenni Belediyesi Memur Alıyor
OGM Sözleşmeli Personel Alıyor 
OGM Sözleşmeli Personel Alıyor 

Sabiha Gökçen’i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Ekim 2021 Cuma 14:30
0 Okunma
Sabiha Gökçen’i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı

İSTANBUL - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ilk 9 aylık yolcu rakamları belli oldu. Buna göre yılın ilk 9 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 17 milyon 634 bin yolcu kullandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı bu yılın ilk 9 ayında kullanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 oranında artış gösterdi. Geçen yıl ilk 9 ayda Sabiha Gökçen’den geçen yolcu sayısı 12 milyon 399 bin olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ocak-eylül dönemindeki iç hat yolcu sayısı 12 milyon, dış hat yolcu sayısı ise 5.6 milyon oldu.

DIŞ HAT YOLCU SAYISI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 45 ARTTI

Dış hat yolcu sayısı geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 45 artarken, iç hat yolcu sayısı yüzde 41 arttı. Eylül ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuş yapan yolcu sayısı ise 2.7 milyon oldu. 2021 yılı ocak-eylül döneminde yapılan yolcu uçuşlarına bakıldığında ise ilk 9 ayda toplam uçuş sayısı 124 bin 574 olurken, geçen yıl aynı döneme ilişkin toplam uçuş sayısındaki artış yüzde 43 olarak gerçekleşti.


 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha GökçenYolcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hububat ihracatında yüzde 31’lik artış
Hububat ihracatında yüzde 31’lik artış
Coğrafi işaret tescil işlemleri kırsal kalkınmayı hızlandırır
Coğrafi işaret tescil işlemleri kırsal kalkınmayı hızlandırır
SunExpress Mardin uçuşlarına başlıyor
SunExpress Mardin uçuşlarına başlıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans