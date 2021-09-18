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Şanlıurfa'da isot, 10 bin kişiye geçim kaynağı oldu

ŞANLIURFA’da mutfakların vazgeçilmezi olan acı pul biber isot, kavurucu sıcakta uzun ve zahmetli sürecin ardından hazırlanarak sofralardaki yerini alıyor. İsot yapımı aynı zamanda kentte 10 bin kişiye de geçim kaynağı oldu. Kentin sokakları ise kurumaya bırakılan isotlar nedeniyle kırmızı renge büründü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Eylül 2021 Cumartesi 10:06
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Şanlıurfa'da isot, 10 bin kişiye geçim kaynağı oldu

Şanlıurfa'da 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen isot yapımına başlandı. Kentte 10 bin kişiye gelir kapısı olan tonlarca biber, Sırrın ve Dağeteği semtlerinde sap ve çöplerinden arındırılıp temizledikten sonra boş arazi ve evlerin çatılarında kurumaya bırakılıyor. Güneş altında kalarak kuruyan biberler rengi koyulaştıktan sonra makinelerde çekiliyor ve zeytinyağı ile harmanlanarak tüketime hazır hale geliyor. Kentin simgelerinden isot, yıl boyunca küçük ev işletmeleri ya da baharatçıların tezgahlarında kalitesine göre kilosu 35 ile 80 liradan satışa sunuluyor.

Her yerin kırmızı renge büründüğü kentte isot mevsiminin 10 bin kişinin geçim kaynağı olduğunu anlatan İsot Üreticileri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Murat Mermer, "İsot işi kolay değil. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasının yanında biberin acılığı düşünülünce çalışanların işi daha da zorlaşıyor. Biberler tarladan akşam geliyor, işçiler ise sabah erkenden gelip temizlemeye başlıyor. Temizliğinin ardından biberleri sahada serip kurutuyoruz" dedi. 

İsot sezonunun başlamasıyla birlikte yer sıkıntısı yaşadıklarını ve biberleri kiraladıkları boş arazilerde kuruttuklarını anlatan Mermer, "Bu durum haliyle maliyeti yükseltiyor. Bizim isteğimiz kentimizin simgesi olan isotun yapım sürecine yerel yöneticilerin katkı sunması. Şanlıurfa'da bu işten 10 bin kişi ekmek yiyor. Bizim en büyük sıkıntımız yer sorunu ve yerel yöneticilerin çözüm bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaIsotBiber
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