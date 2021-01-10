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Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen miktarları artırdık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti'nden (SED) engeli ve yaşlı yardımlarına, evde bakım hizmeti ödemelerinden korumalı işyerlerine kadar pek çok başlıkta yapılan destek miktarlarını artırdıklarını açıkladı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
10 Ocak 2021 Pazar 16:49
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Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen miktarları artırdık

ANKARA

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattıkları sosyal destek programlarında ödenen miktarların 2021 yılı itibariyle artırıldığını bildirdi.  Selçuk, "Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, ihtiyaç sahiplerine ödenen miktarlarda artışa gittik. Bakanlığımıza verilen görevin bir gereği olarak, hak temelli hizmet anlayışı ile toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlanmadan koruyor ve mağduriyetlerini gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yardımların toplumun tüm kesimlerine yayılmasında, artan bütçe kaynaklarımızın rolü büyüktür. 2021 yılı itibarıyla SED tutarını arttırdık. Her bir çocuk için ödeme miktarı 1161 TL'ye ulaştı. Bu kapsamda, ocak ayında SED hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğumuz için 149 milyon TL ödeme yaptık. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz" dedi.

KORUMALI İŞYERLERİNDE DESTEK 914 TL'YE YÜKSELDİ

Selçuk, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'Korumalı İşyeri' modeli ile işyerleri için her bir engelli için ödenen aylık tutarın 2021 yılında 914 TL'ye yükseldiğini kaydetti. Selçuk, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verdiklerini belirterek, "2020 yılında 536 bin vatandaşımıza toplamda 9,4 milyar TL ödeme yaptık" diye konuştu. Bakan Selçuk, 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarının 1657 TL olduğunu ifade etti.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARINDA ARTIŞ

Selçuk, yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı ile kronik hastalık yardım miktarında 2021 yılında arttırdıklarını belirtti. Bakan Selçuk, "2021 yılı ilk altı aylık dönemi için yaşlı aylıklarında kişi başına ödenecek yardım miktarını 763 TL'ye, yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşların aylığını 609 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığını 914 TL'ye, engelli yakını aylığını 609 TL'ye ve ihtiyaç sahibi tüberküloz ile SSPE hastalarına ödenen nakdi yardım miktarını ise 1657 TL'ye çıkarttık" ifadesinin kullandı. Selçuk, silikozis hastalığı olan vatandaşlara yapılan desteklerde de artış yapıldığını vurguladı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt SelçukSEDSosyal Ve Ekonomik Destek HizmetiAile
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