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Tarım Kredi marketlerinde 30'dan fazla üründe indirim, pazartesi başlayacak

12 Ağustos 2022 Cuma 15:35
Tarım Kredi marketlerinde 30'dan fazla üründe indirim, pazartesi başlayacak

ANKARA - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde, 30’un üzerinde temel tüketim ürününde, pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçilecek.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı indirim kampanyası başlatıldığı hatırlatıldı. Kampanya kapsamında, 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulanmasına geçileceği belirtilerek, "Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak; Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi" denildi. 

Et ürünlerinde Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünlerin, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli satışa sunulacağı belirtildi. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusunun ayrıca yapılacağı, gelecek dönemlerde de imkan ve fırsatlar kullanılarak yeni indirim kampanyalarının kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği kaydedildi.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER 1400 NOKTADA 

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin, 1400’e yakın hizmet noktasında üreticilerin yerli ve doğal ürünlerini en iyi şartlarda tüketicilerle buluşturduğu belirtilerek, "Tarım Kredi Kooperatif marketleri hem üreticilerin hem de tüketicilerin beklentilerini karşılarken, ülke ekonomisine ve vatandaşların bütçesine katkı sağlama bilinciyle hareket ediyor. Tarım Kredi Kooperatif marketleri gelecek dönemlerde de imkan ve fırsatları kullanılarak, yeni indirim kampanyalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Kredi MarketleriIndirimPazartesi
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