Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 34
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.040,20
ALTIN
1.020,88
DOLAR
18,11
STERLİN
21,60
EURO
18,28
Şırnak Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
Şırnak Üniversitesi 4 Öğretim...
Dokuz Eylül Üniversitesi 8 Öğretim Görevlisi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 8...
İstanbul Medipol Üniversitesi 36 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi 36...
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...

TÜİK: Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022'nin 2'nci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Yılın 2'nci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 20,1 arttı.

19 Ağustos 2022 Cuma 10:57
TÜİK: Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,5, daire sayısı yüzde 15,3, yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı. Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 29,3 milyon metrekare olurken; bunun 15,6 milyon metrekaresi konut, 8,4 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,3 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,3 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ ARTTI

Belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 22,6, daire sayısı yüzde 22,5 ve yüzölçümü yüzde 20,1 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 29,2 milyon metrekare olurken; bunun 16,8 milyon metrekaresi konut, 6,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,2 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 21,7 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,4 milyon metrekare ile 1 daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

DHA

Son Güncelleme: 19.08.2022 10:59
Anahtar Kelimeler:
TÜİKYapıRuhsat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Karaismailoğlu: Lokomotif üretiminde dışa bağımlılığa son vereceğiz
Bakan Karaismailoğlu: Lokomotif üretiminde dışa bağımlılığa son vereceğiz
Muğla'dan balık ihracatında 7 ayda 463 milyon dolarlık gelir elde edildi
Muğla'dan balık ihracatında 7 ayda 463 milyon dolarlık gelir elde edildi
Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 13'e indirdi
Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 13'e indirdi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans