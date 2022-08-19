TÜİK: Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,5, daire sayısı yüzde 15,3, yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı. Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 29,3 milyon metrekare olurken; bunun 15,6 milyon metrekaresi konut, 8,4 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,3 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,3 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ ARTTI

Belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 22,6, daire sayısı yüzde 22,5 ve yüzölçümü yüzde 20,1 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 29,2 milyon metrekare olurken; bunun 16,8 milyon metrekaresi konut, 6,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,2 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 21,7 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,4 milyon metrekare ile 1 daireli ikamet amaçlı binalar izledi.