Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.886,30
ALTIN
987,71
DOLAR
18,59
STERLİN
21,03
EURO
18,29
PTT'den arsa satış ihalesi
PTT'den arsa satış ihalesi
Kırklareli Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak
Kırklareli Üniversitesi 20 Öğretim...
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alım ilanı
İcra Müdür ve İcra...
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi...

ÜNLÜ İŞ İNSANI ASLAN ÖZER’İN ACI GÜNÜ!

Artvin eşraflarından İş İnsanı Aslan Özer ve Fatma Özer’in  Almanya’da yaşayan kardeşleri Şahin Özer, hayata veda etti. Kardeşi Şahin Özer’in ölüm haberini Ablası Fatma Özer ve ağabeyi Aslan Özer sosyal medyadan duyurdu. 

18 Ekim 2022 Salı 14:37
ÜNLÜ İŞ İNSANI ASLAN ÖZER’İN ACI GÜNÜ!

HABER MERKEZİ

Ağabeyi Aslan Özer, “Acımız gerçekten çok büyük. O bizim küçük kardeşimizdi. Hastalığı ile 2 yıl mücadele etti. Ne yazık ki onu bugün kaybettik. Acımız büyük çok büyük.Bu acı ve üzgün günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak, gerek telefonla arayan, gerek mesaj atan, acımızı paylaşan tüm dost, akraba ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Acılar paylaşıldıkça azalırmış. Yoksa bu acının tarifi yok. Kardeşim Şahin gerçekten çok iyi bir insandı. Gidişi erken oldu. Çok çok üzgünüz. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Toprak incitmesin. Söz bitti, bu durumda ne diyebilir ki insan” dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ArtvinIş Insanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GT Karbon İzleme, 4 milyon Euro’luk yatırım aldı 
GT Karbon İzleme, 4 milyon Euro’luk yatırım aldı 
Bakan Kirişci: Tahıl Koridoru'ndan geçen tahılın yüzde 63'ü Avrupa ülkelerine gitti
Bakan Kirişci: Tahıl Koridoru'ndan geçen tahılın yüzde 63'ü Avrupa ülkelerine gitti
Bakan Varank: Türkiye'yi Allah'ın izniyle dünyanın üretim üssü haline getireceğiz
Bakan Varank: Türkiye'yi Allah'ın izniyle dünyanın üretim üssü haline getireceğiz
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans