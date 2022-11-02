Yetenek krizi iş dünyasının son 16 yıldaki en büyük problemi olarak gösteriliyor 

İş dünyası uzun süredir doğru yeteneklere ulaşmak, nitelikli işgücünü sektöre kazandırmak ve işgücü eksikliğine çözüm bulmak için yapılması gerekenleri konuşuyor. Şirketler işe alım sürecinde ciddi bir emek, zaman ve para harcarken, özgeçmiş ve mülakatlar odaklı işe alım süreçleri verimlilik kavramının sorgulanmasına neden oluyor. İş dünyasında yeni trend, öğrencilerin okul hayatı boyunca aldığı teorik eğitimleri, şirket yöneticilerinden aldıkları pratik eğitimlerle birleştirmek olarak öne çıkıyor. Yetenekli genç yönetici adaylarının stratejik bakış açıları ve liderlik becerilerini geliştirmeyi, değişime ayak uyduran değil ön ayak olan bireyleri iş dünyasına kazandırmayı hedefleyen Young Executive Academy (YEA), hayata geçirdiği çalışmalarla, öğrencilerin üniversitelerde aldıkları teorik eğitimi şirket yöneticilerinden aldıkları pratik eğitimlerle birleştirmesini ve kariyer yolculuklarına bir adım önde başlamasını sağlıyor.

Üniversite öğrencileri ve mezunların katılabildiği akademinin, kariyer olanaklarında fırsat eşitliği sunduğunu ifade eden YEA Yönetici Ortağı Olcay Aksoy, “Günümüzde pek çok kurumsal şirket, işe alım süreçlerine ciddi bir emek, zaman ve maddi kaynak ayırıyor. Standart bir özgeçmiş ve sonrasında yapılan mülakatlar esas alınarak gerçekleştirilen işe alım süreçleri artık geçerliliğini yitirirken, bu durum ‘verimlilik’ kavramının sorgulanmasına da neden oluyor. Bu noktada, öğrencilerin okul hayatı boyunca aldığı teorik eğitimleri, şirket yöneticilerinden aldıkları pratik ve uygulama odaklı eğitimlerle birleştirmesi hem gençlerin kariyer yolunu açıyor hem de şirket yöneticilerine yeni yetenekleri keşfetme olanağı tanıyor. Yeni mezunlar bu sayede, iş olanaklarına erişimde fırsat eşitliğine sahip oluyor.” dedi.

370’TEN FAZLA YEREL VE GLOBAL MARKAYA EĞİTİM

Akademiye katılan gençlerin hem yerel hem de global arenadaki çok önemli markalarla bir araya geldiğini ve kariyer yolculuklarına bir adım önde başladıklarını ifade eden Olcay Aksoy, “Binlerce üniversite öğrencisi ve mezunun başvurduğu, başvurudan sonra sınavlara girerek katılım hakkı kazandığı Young Executive Academy’de, 370’ten fazla yerel ve global markanın, alanında uzman yöneticileri tarafından eğitimler veriliyor. Bu eğitimler ve iletişim ağı, katılımcılara yurt içi ve dışında çok önemli kariyer fırsatlarının kapılarını aralıyor. Akademimizin bünyesinde, ‘İnsan Kaynakları’, ‘Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri’, ‘Girişimcilik’, ‘E-Ticaret’ ve ‘Influencer Marketing’ olmak üzere beş farklı eğitim sınıfı bulunuyor. Bu sınıflarda öğrenciler, haftada bir gün ve bir saat canlı olarak marka yöneticilerinden eğitim alıyor ve diledikleri soruları sorabiliyor. Eğitimler, bir sonraki haftanın dersi başlayana kadar dijital ortamda da takip edilebiliyor” dedi.

450’Yİ AŞKIN YÖNETİCİ 21 BİN ÖĞRENCİYLE BULUŞTU

YEA’da, son beş yılda 21 binden fazla öğrencinin eğitim aldığını, farklı sektörlerden 450’den fazla yöneticinin akademide eğitim verdiğini belirten Olcay Aksoy sözlerini şöyle tamamladı:

“Şirketler üniversite öğrencileri ve yeni mezunları, artık standart özgeçmişler yerine yaratıcı projelerle ve bir araya gelerek keşfetmeye çalışıyor. Ardından genç yeteneklerin potansiyellerini keşfederek onlara yatırım yapıyor. YEA da uyguladığı eğitim modeliyle tam olarak bu amaca hizmet ediyor. Akademi çatısı altında eğitim alan öğrenci ve mezunların %70’ten fazlası, eğitimler sırasında yaptıkları uygulamalar ve yöneticilerle kurdukları pozitif diyaloglar sayesinde staj yapma olanağı buldu, iş sahibi oldu. Bu oran artık CV ile işe girme döneminin sona erdiğini çok net bir şekilde gösteriyor. Bir ‘gençlik iletişimi’ ajansı olan BadiWorks çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Young Executive Academy olarak, hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz yenilikçi uygulamalarla hem gençlere önemli kariyer olanakları sunmaya hem de iş dünyasının nitelikli insan kaynağı ihtiyacına çözüm üretmeye devam edeceğiz.”