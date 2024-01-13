Haber: Mert Osman Erman

Ekvador'un en genç cumhurbaşkanı olan Noboa, göreve sadece kasım ayından bu yana gelmiş olmasına rağmen, şimdi ülkenin modern tarihindeki en büyük krizle karşı karşıya.

Sosyal huzursuzluk günlerinde iki çete liderinin hapishaneden kaçtığı, hapishane görevlilerinin rehin alındığı ve ülke genelinde birçok şehirde patlayıcı cihazların infilak ettirildiği olaylar yaşandı.

Ardından Noboa'nın olağanüstü hal ilan ettiği bir günde, silahlı kişiler Guayaquil'deki TC televizyonunun stüdyolarına girerek canlı yayında çalışanlara silahla tehditler savurdu.

Şiddetin yaşandığından bu yana ilk kez Guayaquil'e yaptığı ziyaret sırasında BBC'ye özel açıklama yapan cumhurbaşkanı, ülkede barışı yeniden sağlamanın önündeki görevin zorlu olduğunu kabul etti.

"Bu işin kolay olacağını düşünerek bunun için kaydolmadım," diyor çalkantılı liman kenti sahilinde.

"Bu terörist grupların kurmaya çalıştığı bu oyunla devam edemeyiz."

Şimdi, değişikliklerin yolda olduğuna ısrar ediyor. Şiddet patlak verdikten bu yana, And Dağları ülkesini, kokain kaçakçılığı ticaretini kontrol eden güçlü uyuşturucu çeteleri ile "iç savaş" içinde olduğunu ilan etti.

Orduya, terörist örgütler olarak tanımladığı 22 silahlı grubu "etkisiz hale getirmeleri" emrini verdi.

Ve Washington yardım teklif ediyor. Birleşik Devletler'in kolluk, askeri ve diplomatik personelinden oluşan bir heyetin önümüzdeki haftalarda Ekvador'a gelmesi bekleniyor. Eleştirmenleri ABD'nin müdahalecilik yaptığını görüyor, ancak Cumhurbaşkanı Noboa hamleyi alkışlıyor.

"Uluslararası toplumun burada neler olup bittiğine dikkat etmeye çalıştığını görmek cesaret verici," diyor. "Bu tüm dünyayı etkiliyor: burada faaliyet gösteren narko-teröristlerin, Avrupa'da ve ABD'de operasyonları var."

"Problemi kökten çözmeliyiz ve sorunun kökü burada," diyor ekliyor.

Ancak bu hafta ortaya çıkan bir şey varsa, o da Ekvador'un sorunlarının derin olduğudur. Güçlü Meksika kartelleriyle işbirliği içinde olduğuna inanılan uyuşturucu çeteleri, Guayaquil gibi Ekvador'un limanlarından tonlarca kokain kaçakçılığı yapıyor, bunun için ABD ve Avrupa'ya.

Gemiler içindeki uyuşturucuların tespiti yetersiz ve Cumhurbaşkanı Noboa ülkenin limanlarında denetimleri güçlendirmek için daha fazlasını yapmak istediğini söylüyor.

Ancak kârlarıyla çeteler, yargı ve siyasi sistem ile birlikte hapishane sistemini de yozlaştırmış. Cumhurbaşkanı, önümüzdeki yıllarda köklü reformlar yapmayı amaçladığını söylüyor. Eleştirmenleri, nispeten az birinci hat siyaset deneyimi ile neredeyse aşılamaz bir görevi üstlenmeye çalıştığını söylüyor.

"Kazanabileceğimize inanıyorum," diyor karşı koyuyor, "ve kazanana kadar savaşmaya devam etmeyeceğim."

Ancak, cumhurbaşkanının en sıkı destekçileri bile, Ekvador'un bu hafta içinde giderek artan bir silahlı çatışmaya ve istikrardan daha da uzaklaşmasına tanık oldukları bir ülke olarak, derin sorunları olduğunu kabul ederler.

Cumhurbaşkanı Noboa, bunu reddediyor ve bunun bu noktaya ulaşmayacağına kararlı olduğunu söylüyor.

"Her gün bunun narko-devlet haline gelmemesi için savaşıyoruz."

Bunu başarmak için, en sadık destekçileri bile kabul eder ki, zorlu bir işi var.