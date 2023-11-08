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Takımın yardımcı antrenörü Hassan Khalifa, yeni teknik direktör atanana kadar takımın başında yer alacak.

Kariyerine Rio Ave'de başlayan Nuno Espirito Santo , sonrasında Valencia, Porto, Wolverhampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile bu sezon ilki hedefliyor

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile bu sezon ilki hedefliyor

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli çalıştırıcı ile 2024'e kadar olan sözleşmesinin sonlandırılmasına son dönemde alınan kötü sonuçların kapsamlı değerlendirmesinin ardından alındığı ifade edildi.

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