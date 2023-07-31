İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, her yıl düzenlediği kurslarla binlerce kadına el sanatları ve mesleki eğitim veriyor. Kurslarda el becerilerini geliştiren Gaziosmanpaşalı kadınlar, ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri, kendileri için tahsis edilen El Sanatları Satış Ofisleri’nde, kendi belirledikleri fiyattan satışa çıkatııyor. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde ve Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde hizmet veren El Sanatları Satış Ofisleri, çeyiz hazırlığındaki gençlerden de büyük ilgi görüyor.

15 bin parça ürün, El Sanatları Satış Ofisleri’nde

Çeyiz ürünlerinden yöresel el nakışlarına, dekoratif ev aksesuarlarından takı, süs eşyası ve çantalara kadar 15 bin parça ürün, El Sanatları Satış Ofisleri’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Hali hazırda 4 bin 781 kadın, ürünlerinin satışından elde ettikleri gelirle ev ekonomilerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

“Aile bütçeme de katkıda bulunmuş oluyorum”

5 yıldan beri iğne oyası ile uğraştığını söyleyen Oya Şentürk “Yapmış olduğum işleri satışa sunmak istedim ve El Sanatları Satış Ofisi ile tanıştım. El sanatları benim için bir kazanç kaynağı oldu. İğne oyasına ile tespih, namaz örtüsü, tepsi, bohça takımı yapıyorum. Yapmış olduğum ürünlerin karşılığını almak beni çok mutlu ediyor. Aile bütçeme de katkıda bulunmuş oluyorum” dedi.

“Bir terapi oldu”

El Sanatları Satış Ofisi’nden duyduğu memnuniyeti dile getiren Nurfer Yılmaz, “Benim için ekonomik anlamda çok katkısı oldu. Hem can sıkıntım gitti hem maddi anlamda kendimi rahatlattım, bir terapi oldu, memnunum. Satış olduğu için de çok memnunum. Allah razı olsun bu imkanı verenlerden” ifadelerini kullandı.

HABER: METE YILMAZ