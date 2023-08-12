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Bu arada, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla yıkım görüntülendi.

Daha sonra minarenin enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından minarenin yıkılmasına karar verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen deprem lerde, Bahçelievler Mahallesi’ndeki Bahçelievler Cami si'nin minaresi de zarar gördü.

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